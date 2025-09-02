  • 24° C
Deportes

Campeonato Nacional de Primera Fuerza: Pesistas de Sonora conquistan 11 medallas

El resultado incluyó siete preseas de plata y cuatro bronces, en el certamen que se desarrolló en Campeche, Campeche

Sep. 02, 2025
Las medallas fueron siete de plata y cuatro bronces.

A través de un boletín se dio a conocer que, la Delegación Sonorense de Levantamiento de Pesas conquistó 11 preseas, de las cuales siete fueron de plata y cuatro bronces, en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza que se desarrolló en Campeche, Campeche, con la presencia de más de 160 pesistas de 20 entidades.

De acuerdo a lo que se informó en el boletín, la dupla de Karla Ortiz (63 kilos) y Naomi Montes (48) consiguieron subcampeonatos para Sonora, tras obtener cada una tres medallas plateadas en sus respectivas categorías. La primera de ella levantó 94 en arranque y 119 en envión para totalizar 213 kilogramos; la segunda marcó un biatlón de 143 pues izó 65 y 78, respectivamente.

PANORAMA

Jesús Enrique Martínez (división de 88) ganó un par de medallas, una de plata y una de bronce. La de segundo sitio la logró en la modalidad de envión, con 178 kilogramos, mientras que el tercer puesto fue en el total tras sopesar 308 kilos; en arranque quedó quinto (130).

Las otras tres preseas broncíneas cayeron gracias a las actuaciones de Daphne Guillén (en envión con 114 kilos en la división de 63 kilogramos), Derek Acosta (en envión con 130 en los 60) y José Rubio Osuna (en arranque con 141 en los 88).

Después de los resultados, la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas seleccionó como reserva a Karla Ortiz Petterson, en ruta a armar el equipo mexicano que representará al país en el Campeonato Mundial de Halterofilia de Mayores a celebrarse del 1 al 10 de octubre en Noruega.

Luis Flores
Luis Flores
