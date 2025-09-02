Piratas de Campeche vence a Diablos Rojos en extra innings y se pone adelante en la serie

Los Piratas tomaron ventaja 2-1 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al vencer 5-2 a los Diablos Rojos del México en el Juego 3, con un jonrón de tres carreras de Christian Ibarra en la décima entrada que desató la locura en el estadio Nelson Barrera.

La victoria ha provocado una verdadera revolución en todo Campeche, donde el equipo no llegaba tan lejos en la LMB desde hace más de dos décadas.

La pasión por el equipo ha alcanzado niveles históricos pues los boletos para cada partido se agotan en pocas horas y el gobierno estatal ha instalado pantallas gigantes fuera del estadio para que la afición pueda seguir los juegos y hacer sentir su apoyo.

La emoción es tal que la gobernadora Layda Sansores ha tomado decisiones extraordinarias: este martes canceló su programa habitual "Martes del Jaguar" para que toda la atención se centre en el equipo, y el pasado viernes decretó día inhábil tras la clasificación de los Piratas a la final de la Zona Sur.

DRAMÁTICO TRIUNFO DE PIRATAS

El juego comenzó con los Diablos Rojos al frente gracias a un cuadrangular de Julián Ornelas en la segunda entrada. Sin embargo, Campeche igualó en la quinta tras un sencillo productor de Christian Ibarra, capitalizando un error defensivo del México.

Francisco Peña le dio la vuelta al marcador con un jonrón solitario en la séptima baja, pero los Diablos empataron en la octava con un elevado de sacrificio de Carlos Sepúlveda que remolcó a José Pirela.

El momento clave llegó en el décimo inning, cuando Ibarra volvió a vestirse de héroe con un batazo de cuatro esquinas por el jardín central-izquierdo, con dos hombres en base, para sellar el triunfo 5-2.

El cuarto juego se disputará este miércoles en el estadio Nelson Barrera. Campeche buscará colocarse a una sola victoria de avanzar a la Serie del Rey 2025, mientras que los Diablos Rojos intentarán igualar la serie.