América vs Chivas: esto costarán los boletos del Clásico Nacional

La Liga Mx está por vivir uno de los encuentros más esperados por la fanaticada mexicana, ya que este sábado 13 de septiembre se medirán en la cancha dos equipos leyenda del futbol nacional: Águilas del América y Chivas del Guadalajara.

Este clásico de clásicos forma parte del Torneo de Apertura 2025 y se desarrollará a partir de las 21:15 horas (20:15 horas tiempo de Sonora), en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

ESTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA EL AMÉRICA-CHIVAS

Así las cosas y al ser uno de los duelos más esperados, por la histórica rivalidad entre ambas escuadras, los boletos ya salieron a la venta, misma que se realizará en tres fases.

La primera fue exclusiva para los socios americanistas, y que estaba programada para los días 4 y 5 de septiembre.

Después del día 5, la segunda fase de venta estaría en operación, dirigida a quienes compraron entradas para el América vs Pachuca, y por último, la venta general, misma que iniciará este sábado 6 de septiembre, a través de la plataforma Ticketmaster.

Ahora bien, en cuanto al precio de los boletos, este dependerá de la zona que el fanático desee; así las cosas, los costos quedaron de la siguiente manera:

Preferente Sur: 550 pesos

550 pesos Cabeceras Norte y Sur: 650 pesos

650 pesos Preferente Lateral: 750 pesos

750 pesos Plateas Lateral en esquina: 850 pesos

850 pesos Plateas centrales altas : 950 pesos

: 950 pesos Plateas centrales bajas: 1,000 pesos

1,000 pesos Especial Club (área techada): 1,700 pesos.

A fin de evitar sorpresas, se informa que los precios están sujetos a cargos adicionales por servicio de boletera.

Para este esperado "choque de trenes", los equipos presentan un marcado contraste, pues mientras América marcha como sublíder de la justa, Chivas pasa por una etapa complicada y se ubica en los últimos lugares de la tabla.

Así las cosas, la recomendación general es que los fanáticos adquieran con tiempo sus boletos, para que a la mera hora no se queden viendo de lejos y sean testigos de un Clásico Nacional más.