Tragedia en el futsal: portero muere tras atajar penal en Brasil

Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé , murió de manera trágica durante un juego de futbol sala en el estado de Pará, Brasil. El arquero de 31 años se desplomó segundos después de atajar el penal que le dio la victoria a su equipo.

ATAJADA QUE TERMINA EN TRAGEDIA

El hecho ocurrió durante la final de los Juegos de la Semana de la Patria 2025, en la localidad de Augusto Corrêa, cuando, en el intento de detener un disparo decisivo, Pixé se lazó a un costado de derecho para atajar el balón con el pecho.

Tras esto, se levantó para celebrar la victoria con su equipo y segundos después cayó al suelo mientras era apoyado por un compañero.

A pesar de recibir atención médica inmediata y ser trasladado al hospital São Miguel, el guardameta falleció poco después. Según los primeros reportes médicos, la causa de la muerte pudo haber sido un accidente cerebrovascular, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente.

#ATENCIÓN Un arquero de fútbol sala murió tras recibir un balonazo en el pecho durante un partido de fútbol sala en #Brasil.

El portero Antônio Edson bloqueó un penalti con el cuerpo y se desplomó segundos después. pic.twitter.com/J9Lze7VmYs — La Suprema Estación 96.1 (@LaSuprema961) September 4, 2025

LUTO EN LA COMUNIDAD DEPORTIVA

La Federación Paraense de Futbol Sala (Fefuspa) y su equipo "Sindmoto" expresaron su profundo pesar por la repentina pérdida. En un comunicado oficial, la federación lamentó el fallecimiento:

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha".

La conmoción fue tal, que las autoridades municipales suspendieron todos los partidos programados, en señal de duelo. Tanto compañeros como rivales manifestaron su solidaridad con la familia del jugador y recordaron a Pixé como un hombre ejemplar, dentro y fuera de la cancha.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE LA CANCHA

Pixé deja una huella imborrable en el futsal brasileño. Su pasión, entrega y compañerismo fueron reconocidos por la comunidad deportiva local y regional. En redes sociales, numerosos mensajes han inundado los perfiles de clubes y fanáticos que lamentan su partida y celebran su legado.