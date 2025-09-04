Liga MX: TAS falla a favor de la Federación

Después de que diez equipos de la segunda división de México demandaran a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga MX, por la razón de que hace más de seis años no hay ascenso ni descenso y la única forma de llegar a primera división es comprando una franquicia ya establecida, como lo hizo Mazatlán F.C. al adquirir el lugar de Monarcas Morelia, el TAS ha tomado una decisión.

El TAS anunció que el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX no será inmediato, como lo solicitaban los equipos de segunda división. Tendrán que esperar hasta el año 2026, y además cumplir con condiciones adicionales que la FMF implementará para poder subir a la máxima categoría del futbol mexicano.

Aunque los requisitos aún no se han dado a conocer, todo parece indicar que serían similares a los que existían antes de la desaparición del ascenso en el año 2020.

RESPUESTA DE LA LIGA DE EXPANSIÓN



Los clubes de la Liga de Expansión aceptan la decisión del TAS y celebran que ya exista una fecha para el regreso del ascenso y descenso



DESAPARICIÓN DEL ASCENSO EN 2020

Después de la pandemia por Covid-19, el entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunció la desaparición del formato. Aunque también dijo que sería algo momentáneo, ya han pasado cinco años e incluso él ya no ocupa el cargo de dirigente máximo de la Liga MX.

La liga de ascenso dejó de llamarse así y pasó a denominarse Liga de Expansión, con el objetivo de fomentar el desarrollo de jóvenes y apoyar proyectos deportivos. Equipos como Chivas y Monterrey utilizaron el nuevo formato para proyectar a sus canteranos, ingresando a equipos como el Tapatío que ya ha sido campeón en la Liga de Expansión y Raya2 de Monterrey, aunque este último dejó de competir en dicha liga desde el 2023.

Atlético San Luis ha sido el último equipo en ascender por méritos deportivos, en 2019, cuando ganó su boleto ante los Dorados de Diego Armando Maradona.