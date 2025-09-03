BTED Cd. Obregón da la bienvenida a nueva generación de estudiantes con emotiva jornada en el TOG

Con una emotiva ceremonia de bienvenida celebrada en el emblemático Estadio Tomás Oroz Gaytán, el Plantel BTED Cd. Obregón dio inicio al nuevo ciclo escolar, marcando el arranque de una nueva generación de talentos deportivos y académicos.

El evento fue presidido por la directora del plantel, Rosalinda Medina López, quien dio un cálido mensaje de bienvenida a las y los estudiantes, destacando el compromiso de la institución con la formación integral de sus alumnos.

Uno de los momentos más inspiradores de la jornada fue la participación del director deportivo, José "Peluche" Peña, leyenda del beisbol mexicano y exligamayorista, quien alentó a los nuevos alumnos a nunca dejar de soñar y trabajar arduamente por alcanzar sus metas.

AUMENTA LA DEMANDA DE ESTUDIANTES

Durante el evento, los nuevos estudiantes conocieron a sus entrenadores, entre los que se encuentran expeloteros de los Yaquis de Obregón y personal con amplia experiencia en el ámbito deportivo, quienes serán los encargados de brindar las herramientas necesarias para su desarrollo deportivo sin descuidar la excelencia académica.

La quinta generación del BTED Obregón está compuesta por más de 110 estudiantes de los cuales cerca de 35 alumnos foráneos, provenientes de municipios del sur de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, eligieron al BTED Obregón para cursar sus estudios de preparatoria.

Este ciclo escolar contará con tres grupos de primer semestre, tres de tercer semestre y dos de quinto semestre.

RECONOCEN A DEPORTISTAS SOBRESALIENTES

Además del inicio de actividades deportivas, los alumnos comenzaron su formación académica bajo el nuevo sistema de bachillerato a nivel nacional, que incorpora nuevas materias diseñadas para fortalecer su preparación integral.

Durante la jornada se realizó la presentación oficial del personal y deportivo, la entrega de pulseras a estudiantes de nuevo ingreso, y el reconocimiento a alumnos destacados. También se compartió el himno y la porra estudiantil, reforzando el sentido de identidad y comunidad entre los presentes.

Se destacó la trayectoria de los egresados Martín Flores y Adonay Reyes, quienes ya forman parte del deporte profesional, como un ejemplo del impacto del modelo educativo del BTED.

La jornada cerró con el tradicional juramento deportivo y una convivencia llena de entusiasmo, dejando claro que en el BTED Cd. Obregón, la educación y el deporte caminan juntos hacia la excelencia.