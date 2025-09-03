Mundial 2026: Las selecciones que ya están clasificadas y las que se pueden clasificar en esta Fecha FIFA

A 281 días del Mundial de 2026, ya son más de 10 selecciones clasificadas para la Copa del Mundo, pero en esta Fecha FIFA pueden aumentar el número de invitados, ya que en las confederaciones de África y Asia hay países que pueden asegurar su boleto en esta fecha de eliminatorias.

CABO VERDE EN BUSCA DE JUGAR SU PRIMER MUNDIAL

Egipto, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Ghana, Costa de Marfil, Argelia y Cabo Verde pueden clasificarse en esta misma Fecha FIFA al Mundial de 2026, dependiendo de los resultados de los dos juegos de esta jornada internacional.

Lo interesante de esta eliminatoria es que la República de Cabo Verde ha sido la sensación de las eliminatorias en la confederación africana, ya que está dejando a Camerún, una selección grande de África, afuera de la justa mundialista.

Cabo Verde se encuentra en la primera posición con 13 puntos, pero de ganar sus dos juegos en esta Fecha FIFA, se estaría clasificando por primera vez en su historia a un Mundial.

Los mejores segundos lugares tendrán otra oportunidad de pelear un boleto para el repechaje. Se disputarán dos semifinales y, posteriormente, una final para definir a la última selección que se jugará el repechaje internacional.

LOS 13 CLASIFICADOS AL MOMENTO

De Concacaf, al momento, solo las tres anfitrionas tienen su boleto asegurado por ser sedes mundialistas.

De la confederación más competitiva, Conmebol, al momento solo hay tres clasificados: Argentina, Brasil y Ecuador.

Del otro lado del mundo, Japón, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Jordania y Nueva Zelanda son las selecciones que completan esta lista de 13 clasificados momentáneamente.

Falta una semana para la apertura de la venta de boletos para la primera fase del Mundial 2026 de la FIFA. pic.twitter.com/3BSwODePZS — Cerebros (@CerebrosG) September 3, 2025

¿CÓMO SE REPARTEN LOS BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?

Asia (AFC): 8 directos +1 de repechaje

África (CAF): 9 directos +1 de repechaje

Concacaf : 3 directos +2 de repechaje

: 3 directos +2 de Conmebol : 6 directos +1 de repechaje

: 6 directos +1 de Oceanía (OFC): 1 directo +1 de repechaje

Europa (UEFA): 16 directos

Quedan 35 cupos para el Mundial de 2026, y ninguna selección se querrá perder la gran fiesta del futbol mundial.