  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Inicia juego de despedida de Messi en Argentina; un homenaje histórico

Cierra un ciclo de más de 20 años frente a un rival que conoce muy bien; es su partido número 194 con la Selección Albiceleste

Sep. 04, 2025
El astro del futbol mundial no pudo ocultar su emoción al inicio de la despedida.
El astro del futbol mundial no pudo ocultar su emoción al inicio de la despedida.

Lionel Messi vive hoy una noche histórica en el Estadio Monumental, al disputar su último partido de eliminatorias mundialistas en suelo argentino con la camiseta de la Albiceleste. El rival es Venezuela, en un duelo que promete ser deportivo y competitivo.

El capitán argentino suma su partido número 194 con la selección y despedirá en casa la camiseta 10 que lo acompañó desde marzo de 2009, cuando se adueñó del dorsal en un triunfo precisamente ante la Vinotinto.

A lo largo de su trayectoria, Messi disputó 71 encuentros de eliminatorias sudamericanas, con un balance de 39 victorias, 20 empates y 12 derrotas, igualando el récord histórico de Iván Hurtado (Ecuador).

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO?

Detalles del partido Argentina vs. Venezuela

  • Fecha: jueves 4 de septiembre 2025
  • Hora: 17:30 (centro de México)
  • Estadio: Monumental, Buenos Aires
  • Transmisión en vivo: VIX Premium

Desde temprano, miles de aficionados se han dado cita para despedir al ídolo, con música en vivo de Uriel Lozano, Q´ Lokura y La Banda de Carlitos, además de la interpretación del Himno Nacional por Eugenia Quevedo.

LA HISTORIA DE MESSI CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Messi, que debutó con la selección en Argentina en 2005 ante Perú, cierra un ciclo de 20 años en el mismo país y frente a un rival que conoce bien: en 13 partidos contra Venezuela marcó cinco goles.

Aunque llega con una racha de 324 días sin anotar, su sola presencia será el gran atractivo de una fiesta que marcará el final de una era en la Albiceleste.

La despedida de Lionel Andrés Messi en casa no es solo un partido, es un homenaje a la leyenda que convirtió la camiseta 10 de Argentina en un símbolo eterno.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Los históricos Yaquis de las 44 victorias
Deportes

Los históricos Yaquis de las 44 victorias

Septiembre 04, 2025

Lo más cerca que ha estado la Tribu de volver a tocar la gloria desde aquel épico tricampeonato

Liga MX: TAS falla a favor de la Federación
Deportes

Liga MX: TAS falla a favor de la Federación

Septiembre 04, 2025

El ascenso volverá, pero no de inmediato, sino hasta la temporada 2026-2027

BTED Cd. Obregón da la bienvenida a nueva generación de estudiantes con emotiva jornada en el TOG
Deportes

BTED Cd. Obregón da la bienvenida a nueva generación de estudiantes con emotiva jornada en el TOG

Septiembre 03, 2025

Los nuevos estudiantes conocieron a sus entrenadores, entre los que se encuentran expeloteros de Yaquis y personal con amplia experiencia deportiva