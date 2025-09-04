Inicia juego de despedida de Messi en Argentina; un homenaje histórico

Lionel Messi vive hoy una noche histórica en el Estadio Monumental, al disputar su último partido de eliminatorias mundialistas en suelo argentino con la camiseta de la Albiceleste. El rival es Venezuela, en un duelo que promete ser deportivo y competitivo.

El capitán argentino suma su partido número 194 con la selección y despedirá en casa la camiseta 10 que lo acompañó desde marzo de 2009, cuando se adueñó del dorsal en un triunfo precisamente ante la Vinotinto.

A lo largo de su trayectoria, Messi disputó 71 encuentros de eliminatorias sudamericanas, con un balance de 39 victorias, 20 empates y 12 derrotas, igualando el récord histórico de Iván Hurtado (Ecuador).

Ufff, esta secuencia es HERMOSA. Lionel Messi acompañado de su hijos Thiago, Mateo y Ciro en su ÚLTIMO PARTIDO OFICIAL con La Albiceleste en Argentina. Se marcha como campeón de todo, siendo amado por el pueblo argentino y acompañado de su familia. El final que el mejor de todos... pic.twitter.com/u8MbbJDTPU — Invictos (@InvictosSomos) September 4, 2025

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO?

Detalles del partido Argentina vs. Venezuela

Fecha: jueves 4 de septiembre 2025

Hora: 17:30 (centro de México)

Estadio: Monumental, Buenos Aires

Transmisión en vivo: VIX Premium

Desde temprano, miles de aficionados se han dado cita para despedir al ídolo, con música en vivo de Uriel Lozano, Q´ Lokura y La Banda de Carlitos, además de la interpretación del Himno Nacional por Eugenia Quevedo.

LA HISTORIA DE MESSI CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Messi, que debutó con la selección en Argentina en 2005 ante Perú, cierra un ciclo de 20 años en el mismo país y frente a un rival que conoce bien: en 13 partidos contra Venezuela marcó cinco goles.

Aunque llega con una racha de 324 días sin anotar, su sola presencia será el gran atractivo de una fiesta que marcará el final de una era en la Albiceleste.

La despedida de Lionel Andrés Messi en casa no es solo un partido, es un homenaje a la leyenda que convirtió la camiseta 10 de Argentina en un símbolo eterno.