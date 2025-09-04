Los históricos Yaquis de las 44 victorias

En la temporada 2019-2020, los Yaquis de Obregón vivieron una campaña histórica, digna del recuerdo de sus aficionados. La Tribu logró 44 victorias, lo que les permitió clasificar a los playoffs como líderes generales.

ELIMINATORIA

En cuartos de final, los Yaquis enfrentaron a los Sultanes de Monterrey, a quienes vencieron con autoridad en una serie que terminó 4-1. La emoción en Obregón estaba al tope, pero no esperaban toparse en semifinales con unos Venados de Mazatlán que venían de eliminar al segundo lugar de la tabla, los Naranjeros de Hermosillo. Los del puerto sinaloense llegaban a estas instancias como séptimos en la clasificación general.

SEMIFINALES

La serie semifinal terminó 4-3 a favor de los Venados, en lo que se considera una de las series más recordadas en la historia reciente de la LMP. El equipo dominador de la temporada fue eliminado por el penúltimo lugar de la tabla. El público no lo podía creer. Después de mucho tiempo, los Yaquis habían vuelto a ilusionar a su afición, que incluso llenó el Nuevo Estadio de los Yaquis durante toda la serie.

Expertos y periodistas no podían asimilar la hazaña lograda por los Venados sobre los Yaquis; todos daban por hecho que el superlíder sería el campeón indiscutible de la temporada 2019-2020.

ACTUALIDAD

Desde aquella histórica temporada, los Yaquis no han podido competir al mismo nivel. En la última campaña, la Tribu fue eliminada en cuartos de final por su máximo rival, los Naranjeros de Hermosillo. Sin embargo, de cara a la próxima temporada, los Yaquis de Obregón se perfilan como uno de los equipos que más se ha reforzado, con la intención de volver a luchar por el tan ansiado octavo título de la Liga Mexicana del Pacífico.