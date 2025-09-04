  • 24° C
Deportes

Messi se despide de su gente en Argentina

Argentina jugó su partido de eliminatoria en la monumental casa de River Plate, donde el 10 de la albiceleste hizo un gran juego

Sep. 04, 2025
Messi anota un doblete y comanda jugada de gol.
Argentina jugó su partido de eliminatoria en la monumental casa de River Plate, donde Messi se despidió con doblete y haciendo un partidazo ante los ojos de su gente, pudiendo ser este su último juego oficial en casa ganando a la selección de Venezuela 3-0.

MESSI EN SELECCIÓN

Lionel Andrés Messi ya fue campeón del mundo, bicampeón de América y campeón de la Finalissima con Argentina. Después de varios años sin poder ganar nada, al final de su carrera, Messi ganó absolutamente todo con la albiceleste, colocándose como el mejor jugador en la historia de la selección argentina.

¿POR QUÉ PUEDE SER SU ÚLTIMO JUEGO EN ARGENTINA?

Al ser las últimas jornadas de Conmebol, se ve muy complicado que Messi vuelva a jugar en eliminatorias con su selección, y su partido vs Venezuela pudo ser su último juego oficial en tierras sudamericanas.

Todo dependerá del jugador argentino, ya que su decisión es la que al final cuenta, y solo en el dependerá si decirle adiós y renunciar a la selección.

Fernando Domínguez
