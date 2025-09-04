  • 24° C
Deportes

Diablos y Charros, a un triunfo de la Serie del Rey de la LMB

Los capitalinos vencieron 5-4 a Piratas, mientras que Jalisco ganó 6-4 a Monterrey

Sep. 04, 2025
Los lanzadores jugaron un papel crucial para que ambos equipos ganaran su tercer juego en sus respectivas series.
Los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco están a un paso de la gran final de la Liga Mexicana de Beisbol, tras ganar sus respectivos juegos en las Series de Campeonato.

En Campeche, los Diablos se impusieron 5-4 a los Piratas en un duelo lleno de drama hasta el último out. José Marmolejos abrió la cuenta con un jonrón solitario en la segunda entrada, y los capitalinos tomaron ventaja de 4-0 tras aprovechar errores defensivos. Pero los Piratas reaccionaron en la sexta con un cuadrangular de Brett Auerbach y dos carreras más tras un error de Marmolejos.

El momento clave llegó en la octava baja, con la casa llena, donde JC Mejía ponchó a Panas para frenar el intento de remontada. En la novena, Ramón Urías impulsó a Pirela para el 5-3, aunque Auerbach volvió a acercar a Campeche con otro vuelacercas.

Finalmente, el cerrador Tomohiro Anraku firmó los tres outs del triunfo. La serie regresa a la CDMX con ventaja de 3-2 para los escarlatas, que buscarán definir en casa su pase a la Serie del Rey.

CHARROS ACARICIA EL CAMPEONATO DE LA ZONA NORTE

Por su parte, los Charros vencieron 6-4 a los Sultanes de Monterrey en el Juego 4, y se colocaron 3-1 en la Serie de Campeonato de la Zona Norte. Willie Calhoun brilló con dos jonrones solitarios y producción clave, mientras Kyle Garlick y Dwight Smith Jr. también sumaron al ataque jalisciense.

Monterrey intentó responder con jonrón de Josh Lester y producciones de Elizalde y Tapia, pero el relevo visitante resistió. El duelo decisivo podría llegar este viernes 5 de septiembre en el Juego 5, donde Jalisco buscará asegurar su lugar en la final.

Tanto Diablos como Charros están a una victoria de enfrentarse en la Serie del Rey, una potencial final que promete emociones fuertes.

César Leyva
