  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

¿Dónde ver la pelea Canelo vs Crawford en México?

Si Crawford gana, haría historia como el primer hombre en convertirse en campeón indiscutido en tres categorías distintas

Sep. 07, 2025
El próximo sábado el mexicano vuelve al ring.
El próximo sábado el mexicano vuelve al ring.

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve al ring en uno de los combates más esperados del año. Esta vez, se enfrentará al invicto Terence "Bud" Crawford en una pelea histórica que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el sábado 13 de septiembre.

En juego están todos los títulos de peso supermediano del mexicano: WBC, WBA, IBF, WBO y el prestigioso cinturón de The Ring, con un valor estimado de más de 180 mil dólares. Si Crawford gana, haría historia como el primer hombre en convertirse en campeón indiscutido en tres categorías distintas en la era de los cuatro cinturones.

¿A QUÉ HORA ES LA PELEA DE CANELO VS CRAWFORD?

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Cartelera preliminar: Desde las 17:30 horas (tiempo del centro de México)
  • Cartelera principal: A partir de las 19:00 horas
  • Pelea estelar Canelo vs Crawford: Aproximadamente a las 21:00 horas (el horario puede variar)

¿QUÉ CANAL TRANSMITE CANELO VS CRAWFORD EN MÉXICO?

Por primera vez, una pelea de Canelo Álvarez no será transmitida por televisión abierta ni de paga en México. La única forma de ver la pelea en vivo será a través del servicio de streaming de Netflix, que adquirió los derechos exclusivos de transmisión.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Chivas gana a León pese a falla viral de Chicharito previo al Clásico Nacional
Deportes

Chivas gana a León pese a falla viral de Chicharito previo al Clásico Nacional

Septiembre 07, 2025

El Rebaño Sagrado es antepenúltimo en la tabla de la Liga MX, buscará trasladar esta inyección anímica al torneo local

Carlos Alcaraz campeón del US Open y vuelve al número uno del mundo
Deportes

Carlos Alcaraz campeón del US Open y vuelve al número uno del mundo

Septiembre 07, 2025

Además del trofeo, se llevó un premio récord de 5 millones de dólares, el mayor en la historia de un Grand Slam

México y Japón firman empate sin goles en un amistoso carente de emociones
Deportes

México y Japón firman empate sin goles en un amistoso carente de emociones

Septiembre 06, 2025

Pese a múltiples cambios de jugadores en el segundo tiempo el marcador se mantuvo 0-0