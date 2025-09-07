¿Dónde ver la pelea Canelo vs Crawford en México?

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve al ring en uno de los combates más esperados del año. Esta vez, se enfrentará al invicto Terence "Bud" Crawford en una pelea histórica que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el sábado 13 de septiembre.

En juego están todos los títulos de peso supermediano del mexicano: WBC, WBA, IBF, WBO y el prestigioso cinturón de The Ring, con un valor estimado de más de 180 mil dólares. Si Crawford gana, haría historia como el primer hombre en convertirse en campeón indiscutido en tres categorías distintas en la era de los cuatro cinturones.

¿A QUÉ HORA ES LA PELEA DE CANELO VS CRAWFORD?

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Sábado 13 de septiembre de 2025 Cartelera preliminar: Desde las 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Desde las 17:30 horas (tiempo del centro de México) Cartelera principal: A partir de las 19:00 horas

A partir de las 19:00 horas Pelea estelar Canelo vs Crawford: Aproximadamente a las 21:00 horas (el horario puede variar)

¿QUÉ CANAL TRANSMITE CANELO VS CRAWFORD EN MÉXICO?

Por primera vez, una pelea de Canelo Álvarez no será transmitida por televisión abierta ni de paga en México. La única forma de ver la pelea en vivo será a través del servicio de streaming de Netflix, que adquirió los derechos exclusivos de transmisión.