¿Cuándo arranca la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol?

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya tiene a sus finalistas para la Serie del Rey 2025, y el escenario está listo para un choque histórico entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco.

Los Diablos Rojos, bicampeones de la Zona Sur, llegan tras una espectacular remontada en la serie contra los Piratas de Campeche, que comenzaron arriba 2-0. Sin embargo, los escarlatas supieron reaccionar y sellaron el pase con un 4-2 global.

En la otra trinchera, los Charros de Jalisco dieron la campanada en la Zona Norte, dejando fuera a los favoritos Sultanes de Monterrey con un contundente 4-1 que confirmó el poderío de los de Zapopan.

De esta manera, el nuevo monarca de la LMB saldrá del choque entre estas dos novenas que representan a las zonas Norte y Sur, con una serie al mejor de siete juegos

¿CUÁNDO ARRANCA LA SERIE DEL REY 2025?

Tras semanas de intensa actividad en las Series de Zona, la gran final del beisbol mexicano arrancará el miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Los partidos serán transmitidos en televisión por ESPN, TUDN, TVC Deportes, AYM Sports, Hi Sports, Multimedios, TV Azteca y Canal 22.

En plataformas de streaming estarán disponibles a través de Disney++, LMB TV, Caliente TV, VIX y Claro Sports (YouTube).

CALENDARIO DE LA SERIE DEL REY LMB 2025

En caso de extenderse a siete encuentros, la Serie finalizaría el jueves 18 de septiembre.

Juego 1: Miércoles 10 de septiembre | JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 2: Jueves 11 de septiembre | JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3: Sábado 13 de septiembre | MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4: Domingo 14 de septiembre | MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

Juego 5: Lunes 15 de septiembre | MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

Juego 6: Miércoles 17 de septiembre | JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 7: Jueves 18 de septiembre | JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

La pelota comenzará a rodar el próximo 10 de septiembre a las 19:00 horas, cuando Diablos y Charros se enfrenten en el Juego 1, iniciando así la batalla por coronarse como el mejor equipo del diamante en México.