Deportes

Selección Mexicana: México jugará su último juego de esta fecha FIFA ante Corea del Sur

El Tri reveló la lesión que sufrió Edson Álvarez contra Japón y es baja para el enfrentamiento ante el equipo asiático

Sep. 09, 2025
La última vez que México se enfrentó a Corea del Sur, la selección mexicana lo gano 3-2 en tierras Austriacas.
La Selección Mexicana tendrá dos bajas para enfrentar a Corea del Sur esta noche en Nashville, Tennessee, tras confirmarse la expulsión de César Montes y la baja por lesión de Edson Álvarez.

LA FIFA NOTIFICÓ A LA FMF EL CASTIGO DE MONTES

Horas antes del partido ante Corea, la FIFA le notificó a la Federación Mexicana de Futbol el castigo de un partido para César Montes por la expulsión en el partido contra Japón, después de una jugada donde Montes no perdonó al jugador asiático y se fue a las regaderas antes de tiempo.

EDSON ÁLVAREZ CAUSA BAJA POR LESIÓN

En el partido vs. Japón, el canterano del América Edson Álvarez salió de cambio por una lesión. La Selección no había dado reportes de su estado hasta el día de hoy. El Tri dio a conocer que al Machín se le realizaron los exámenes médicos correspondientes y presenta una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho.

México tiene pocos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo y recientemente se dio a conocer que Portugal jugará en tierras mexicanas para inaugurar el nuevo Estadio Azteca rumbo a la FIFA World Cup 2026.

Fernando Domínguez
