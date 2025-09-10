Clásico Nacional: Chivas, obligado a ganar ante América

Chivas llega al Clásico de México como antepenúltimo de la tabla. Los resultados para el Guadalajara no han sido los mejores en este arranque del torneo Apertura, pero como se dice: no importa cómo llegues a un clásico, igual hay que ganarlo.

SITUACIÓN DEL REBAÑO

Los de Verde Valle solo han podido conseguir una victoria en las siete jornadas disputadas. Aunque han mostrado dominio en varios encuentros, el fútbol ha sido injusto con Chivas, ya que los resultados simplemente no se le dan. Perdieron contra Santos, equipo que llevaba mucho tiempo sin conseguir una victoria. Además, quedaron séptimos en la Leagues Cup, torneo en el que, en tres ediciones, no han avanzado más allá de los cuartos de final.

AMÉRICA LLEGA COMO FAVORITO

América llega a este encuentro como el favorito para llevarse el Clásico Nacional. Las Águilas no pierden contra Chivas en temporada regular desde 2017, con un saldo favorable en victorias ante el Rebaño. Actualmente, se encuentran invictos y ocupan el segundo lugar de la tabla.

A Chivas le urge buscar la victoria, pero enfrente tendrán a unas Águilas invictas que no dejarán ir puntos, y menos contra su máximo rival.