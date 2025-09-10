Sonorense destacará en el Campeonato Panamericano de Futbol Bandera Femenil

La jugadora sonorense de futbol americano bandera, Ana Consuelo Aguayo, buscará continuar con su exitosa trayectoria en la selección nacional al participar en el Campeonato Panamericano Femenil, que se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en Panamá.

Aguayo Elías, una de las receptoras más destacadas del equipo mexicano, desempeñó un papel fundamental en el bicampeonato obtenido por la selección tricolor en los Juegos Mundiales celebrados en Chengdú, China, el mes pasado, donde logró anotar cinco touchdowns en seis partidos.

GRAN TALENTO

Con este historial, la sonorense buscará seguir sumando su talento ofensivo para contribuir al objetivo de México, obtener una excelente posición y asegurar su clasificación al Campeonato Mundial de Futbol Bandera, que se celebrará en Alemania el próximo año.

En el certamen panameño, el equipo mexicano intentará mantener su racha dorada. El rival a vencer será Estados Unidos, a quien derrotó en la final de los World Games 2025. Sin embargo, en esta ocasión las estadounidenses llegarán como campeonas reinantes del torneo continental, tras haberse impuesto en 2023 en la final contra las mexicanas.

La edición 2025 del torneo se disputará en el Estadio Emilio Royo de la ciudad de Penonomé y contará con la participación de una docena de equipos: México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua y el anfitrión Panamá.