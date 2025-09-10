  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Diablos Rojos vence a Charros y se adelanta en la Final de la LMB

El equipo capitalino armó un rally en las primeras dos entradas y la reacción de Jalisco fue insuficiente

Sep. 10, 2025
Los locales se llevan el primero y se ponen a tres juegos del campeonato.
Los locales se llevan el primero y se ponen a tres juegos del campeonato.

Los Diablos Rojos del México pegaron primero en la Serie del Rey 2025 tras imponerse 8-4 a los Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La novena escarlata aprovechó la mala salida del abridor visitante para encaminarse a una victoria clave en el inicio de la final de la Liga Mexicana de Beisbol.

El ataque capitalino comenzó temprano. En la primera baja, Allen Córdoba impulsó a Carlos Sepúlveda con un sencillo, Julián Ornelas llevó otra carrera al plato y José Marmolejos firmó un jonrón solitario para el 3-0.

La ofensiva no se detuvo: en la segunda entrada llegaron cuatro anotaciones más, incluyendo un batazo productor de Robinson Canó y un doblete de Ornelas que amplió la ventaja a 7-0.

imagen-cuerpo

REACCIÓN DE CHARROS, PERO INSUFICIENTE

Los Charros reaccionaron en la cuarta con un cuadrangular de Willie Calhoun, y en la quinta aprovecharon errores defensivos para acercarse 4-7. Sin embargo, el bullpen de los Diablos contuvo la amenaza y en la séptima Marmolejos anotó tras un rodado de Carlos Pérez para sentenciar el 8-4 definitivo.

El japonés Yohei Anraku cerró con autoridad el encuentro al retirar en orden a los últimos tres bateadores, mientras que Ornelas destacó con una atrapada que evitó un jonrón.

Con esta victoria, los Diablos toman ventaja en la Serie del Rey y buscarán mantener el impulso en el segundo juego ante unos Charros que necesitan reaccionar para emparejar la final.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Alan Mozo se pierde el Clásico Nacional 2025 por operación de rodilla: opciones de Chivas para suplirlo
Deportes

Alan Mozo se pierde el Clásico Nacional 2025 por operación de rodilla: opciones de Chivas para suplirlo

Septiembre 10, 2025

El lateral derecho presentó molestias tras el amistoso frente a León y deberá someterse a cirugía este mismo fin de semana

¿Quiénes son los siete Yaquis que jugarán la Serie del Rey de LMB?
Deportes

¿Quiénes son los siete Yaquis que jugarán la Serie del Rey de LMB?

Septiembre 10, 2025

Diablos va por el bicampeonato y Charros busca coronarse en ambas ligas el mismo año

Clásico Nacional: Chivas, obligado a ganar ante América
Deportes

Clásico Nacional: Chivas, obligado a ganar ante América

Septiembre 10, 2025

Se vivirá una edición más del Clásico Nacional en la jornada 8 de la Liga MX