Diablos Rojos vence a Charros y se adelanta en la Final de la LMB

Los Diablos Rojos del México pegaron primero en la Serie del Rey 2025 tras imponerse 8-4 a los Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La novena escarlata aprovechó la mala salida del abridor visitante para encaminarse a una victoria clave en el inicio de la final de la Liga Mexicana de Beisbol.

El ataque capitalino comenzó temprano. En la primera baja, Allen Córdoba impulsó a Carlos Sepúlveda con un sencillo, Julián Ornelas llevó otra carrera al plato y José Marmolejos firmó un jonrón solitario para el 3-0.

La ofensiva no se detuvo: en la segunda entrada llegaron cuatro anotaciones más, incluyendo un batazo productor de Robinson Canó y un doblete de Ornelas que amplió la ventaja a 7-0.

REACCIÓN DE CHARROS, PERO INSUFICIENTE

Los Charros reaccionaron en la cuarta con un cuadrangular de Willie Calhoun, y en la quinta aprovecharon errores defensivos para acercarse 4-7. Sin embargo, el bullpen de los Diablos contuvo la amenaza y en la séptima Marmolejos anotó tras un rodado de Carlos Pérez para sentenciar el 8-4 definitivo.

El japonés Yohei Anraku cerró con autoridad el encuentro al retirar en orden a los últimos tres bateadores, mientras que Ornelas destacó con una atrapada que evitó un jonrón.

Con esta victoria, los Diablos toman ventaja en la Serie del Rey y buscarán mantener el impulso en el segundo juego ante unos Charros que necesitan reaccionar para emparejar la final.