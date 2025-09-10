Alan Mozo se pierde el Clásico Nacional 2025 por operación de rodilla: opciones de Chivas para suplirlo

El Clásico Nacional 2025 entre América y Chivas está cada vez más cerca y no todos son buenas noticias pues el Rebaño Sagrado sufrió una baja sensible.

Alan Mozo, uno de los jugadores clave en el esquema de Gabriel Milito, será operado de la rodilla y no podrá disputar la edición 262 del duelo más esperado de la Liga MX.

De acuerdo con la periodista Paola de la Torre, de FOX Sports México, el lateral derecho presentó molestias tras el amistoso frente a León y deberá someterse a cirugía este mismo fin de semana. Aunque aún no hay comunicado oficial, todo apunta a que estará fuera varias semanas.

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A ALAN MOZO EN EL CLÁSICO NACIONAL?

A solo tres días del enfrentamiento ante América, Milito deberá ajustar su alineación. Entre las alternativas más viables aparece Diego Campillo, quien ya jugó como carrilero por derecha en el partido contra Cruz Azul.

Otra opción es Miguel Gómez, canterano rojiblanco que tuvo minutos importantes con Gerardo Espinoza, aunque con Milito ha perdido protagonismo.

También podría considerarse a Richard Ledezma, quien en su etapa con el PSV llegó a desempeñarse en esa posición y ya entrena con normalidad tras una lesión.

La ausencia de Mozo representa un duro golpe para las aspiraciones de Chivas en el Clásico Nacional del próximo 13 de septiembre, pero el cuerpo técnico trabaja contrarreloj para encontrar la mejor solución en uno de los partidos más trascendentes del Apertura 2025.