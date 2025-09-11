  • 24° C
Deportes

Fecha FIFA: Colombia y Paraguay ya están clasificados al Mundial

Brasil asegura su pase a la Copa del Mundo pese a perder ante Bolivia; los verdes jugarán el repechaje internacional

Sep. 11, 2025
Colombia vuelve 8 años después a una copa del mundo.
Se jugó la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, con encuentros llenos de emoción en la confederación más competitiva del mundo. Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay y Brasil son las seis selecciones clasificadas de forma directa al Mundial.

BOLIVIA AL REPECHAJE INTERNACIONAL Y EL GRAN MOMENTO DE ECUADOR 

Las selecciones de Bolivia y Venezuela se jugaban todo o nada en la última fecha. Bolivia tenía que ganar sí o sí ante Brasil, y así lo hizo, dejando afuera a Venezuela, que soñaba con la chance de jugar su primer Mundial.

Por segunda vez consecutiva, Ecuador se clasifica para el Mundial, contando con una de las mejores generaciones en su historia: jugadores en equipos élite de Europa, mezclando experiencia con juventud.

imagen-cuerpo

COLOMBIA VUELVE A UNA COPA DEL MUNDO 

Los cafetaleros estuvieron ausentes en la Copa del Mundo de Qatar, sin lograr siquiera el repechaje. Pero en estas eliminatorias, con una gran selección y jugadores estrella en Europa, se hicieron respetar y ya están clasificados al Mundial de 2026.

imagen-cuerpo

LA BRASIL DE ANCELOTTI 

El exdirector técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tuvo sus primeros partidos oficiales con la selección brasileña. El exmerengue ganó y perdió en su debut en el banquillo sudamericano, pero ya ha clasificado a Brasil a su Mundial número 22, siendo la única selección que ha jugado todas las Copas del Mundo.

imagen-cuerpo
Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
