Fecha FIFA: Colombia y Paraguay ya están clasificados al Mundial

Se jugó la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, con encuentros llenos de emoción en la confederación más competitiva del mundo. Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay y Brasil son las seis selecciones clasificadas de forma directa al Mundial.

BOLIVIA AL REPECHAJE INTERNACIONAL Y EL GRAN MOMENTO DE ECUADOR

Las selecciones de Bolivia y Venezuela se jugaban todo o nada en la última fecha. Bolivia tenía que ganar sí o sí ante Brasil, y así lo hizo, dejando afuera a Venezuela, que soñaba con la chance de jugar su primer Mundial.

Por segunda vez consecutiva, Ecuador se clasifica para el Mundial, contando con una de las mejores generaciones en su historia: jugadores en equipos élite de Europa, mezclando experiencia con juventud.

COLOMBIA VUELVE A UNA COPA DEL MUNDO

Los cafetaleros estuvieron ausentes en la Copa del Mundo de Qatar, sin lograr siquiera el repechaje. Pero en estas eliminatorias, con una gran selección y jugadores estrella en Europa, se hicieron respetar y ya están clasificados al Mundial de 2026.

LA BRASIL DE ANCELOTTI

El exdirector técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tuvo sus primeros partidos oficiales con la selección brasileña. El exmerengue ganó y perdió en su debut en el banquillo sudamericano, pero ya ha clasificado a Brasil a su Mundial número 22, siendo la única selección que ha jugado todas las Copas del Mundo.