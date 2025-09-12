Yaquis de Obregón anuncia a Billy Cook como cuarto extranjero para la temporada 2025-2026

El Club Yaquis de Obregón sigue reforzando su roster con miras a la Temporada 2025–2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, y este viernes anunció la incorporación del patrullero norteamericano Billy Cook, quien se convierte en el cuarto extranjero confirmado por la directiva de la Tribu para afrontar la campaña que arranca el próximo 15 de octubre.

Cook, de apenas 26 años de edad y originario de Layton, Utah, es considerado un pelotero versátil y con experiencia reciente en el mejor béisbol del mundo. Su debut en Grandes Ligas se dio en septiembre de 2024 con los Piratas de Pittsburgh, y desde entonces ha continuado su desarrollo en el sistema de sucursales. Durante la actual temporada en Triple A, con los Indians de Indianápolis, el outfielder registra números sólidos: promedio de bateo de .248, 82 imparables, 45 carreras anotadas, 46 producidas y 8 cuadrangulares en 94 encuentros disputados.

El jardinero puede cubrir con solvencia tanto el central como el derecho, atributos que brindan al mánager de Yaquis una carta importante para rotar el outfield y darle profundidad defensiva al equipo. Además, la combinación de velocidad y poder que caracteriza su estilo promete aportar dinamismo al lineup obregonense, sumando a la ofensiva la posibilidad de mover las bases y producir carreras en momentos clave.

Con esta contratación, la organización sonorense reafirma su compromiso de presentar un equipo competitivo y balanceado que aspire a pelear los primeros lugares desde el arranque del calendario. La llegada de Cook complementa el tren ofensivo que la directiva ha venido construyendo en las últimas semanas, uniendo juventud, experiencia y talento extranjero al núcleo de jugadores mexicanos que integran la plantilla.

La Tribu Obregonense buscará iniciar con fuerza la temporada venidera y devolverle a su afición la emoción de una campaña protagonista. En ese escenario, Billy Cook llega no solo como un refuerzo extranjero más, sino como un elemento llamado a marcar diferencia tanto en el terreno de juego como en el ánimo de un club que se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia dentro del circuito invernal