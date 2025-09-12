  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis de Obregón anuncia a Billy Cook como cuarto extranjero para la temporada 2025-2026

Llega para aportar versatilidad y dinamismo al equipo en la Liga Mexicana del Pacífico

Sep. 12, 2025
Yaquis de Obregón anuncia a Billy Cook como cuarto extranjero para la temporada 2025-2026

El Club Yaquis de Obregón sigue reforzando su roster con miras a la Temporada 2025–2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, y este viernes anunció la incorporación del patrullero norteamericano Billy Cook, quien se convierte en el cuarto extranjero confirmado por la directiva de la Tribu para afrontar la campaña que arranca el próximo 15 de octubre.

Cook, de apenas 26 años de edad y originario de Layton, Utah, es considerado un pelotero versátil y con experiencia reciente en el mejor béisbol del mundo. Su debut en Grandes Ligas se dio en septiembre de 2024 con los Piratas de Pittsburgh, y desde entonces ha continuado su desarrollo en el sistema de sucursales. Durante la actual temporada en Triple A, con los Indians de Indianápolis, el outfielder registra números sólidos: promedio de bateo de .248, 82 imparables, 45 carreras anotadas, 46 producidas y 8 cuadrangulares en 94 encuentros disputados.

El jardinero puede cubrir con solvencia tanto el central como el derecho, atributos que brindan al mánager de Yaquis una carta importante para rotar el outfield y darle profundidad defensiva al equipo. Además, la combinación de velocidad y poder que caracteriza su estilo promete aportar dinamismo al lineup obregonense, sumando a la ofensiva la posibilidad de mover las bases y producir carreras en momentos clave.

Con esta contratación, la organización sonorense reafirma su compromiso de presentar un equipo competitivo y balanceado que aspire a pelear los primeros lugares desde el arranque del calendario. La llegada de Cook complementa el tren ofensivo que la directiva ha venido construyendo en las últimas semanas, uniendo juventud, experiencia y talento extranjero al núcleo de jugadores mexicanos que integran la plantilla.

La Tribu Obregonense buscará iniciar con fuerza la temporada venidera y devolverle a su afición la emoción de una campaña protagonista. En ese escenario, Billy Cook llega no solo como un refuerzo extranjero más, sino como un elemento llamado a marcar diferencia tanto en el terreno de juego como en el ánimo de un club que se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia dentro del circuito invernal

Joel Luna
Joel Luna
Contenido Relacionado
Fecha FIFA: Colombia y Paraguay ya están clasificados al Mundial
Deportes

Fecha FIFA: Colombia y Paraguay ya están clasificados al Mundial

Septiembre 11, 2025

Brasil asegura su pase a la Copa del Mundo pese a perder ante Bolivia; los verdes jugarán el repechaje internacional

Serie del Rey 2025 del LBM: ¿A qué hora y dónde ver el juego 2 de Charros vs. Diablos Rojos?
Deportes

Serie del Rey 2025 del LBM: ¿A qué hora y dónde ver el juego 2 de Charros vs. Diablos Rojos?

Septiembre 11, 2025

En el Juego 2, los Diablos Rojos buscan el bicampeonato, mientras los Charros intentan empatar tras 54 años sin final

Diablos Rojos vence a Charros y se adelanta en la Final de la LMB
Deportes

Diablos Rojos vence a Charros y se adelanta en la Final de la LMB

Septiembre 10, 2025

El equipo capitalino armó un rally en las primeras dos entradas y la reacción de Jalisco fue insuficiente