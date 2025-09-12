LMP: Faltan 32 días para el comienzo de la Liga Mexicana del Pacífico

La espera está a punto de terminar. Después de nueve meses, la Liga Mexicana del Pacífico vuelve, y se espera una campaña llena de competitividad, con dos nuevos equipos que buscarán crear un legado en el béisbol del Pacífico.

YAQUIS Y SUS REFUERZOS EXTRANJEROS

El nombre de los Yaquis de Obregón ha estado en todos lados. El equipo tricampeón de Sonora se ha reforzado de buena manera, trayendo a jugadores como Allen Córdoba, Odrisamer Despaigne y, recientemente, hicieron oficial el refuerzo del jugador de Pittsburgh, Billy Cook. Además, presentaron una gran lista de invitados a los entrenamientos de pretemporada, que iniciarán este lunes 15 de septiembre.

Sin duda alguna, veremos a unos Yaquis competitivos que buscarán liderar la LMP.

CAÑEROS DE LOS MOCHIS INICIAN PRETEMPORADA

Por medio de redes sociales, el equipo de Los Mochis ha estado publicando fotografías de sus entrenamientos de pretemporada, iniciándolos para llegar de mejor forma a la temporada 2025-2026. Recientemente, los Cañeros anunciaron que su capitán Isaac Rodríguez y Rodolfo Amador, jugadores estelares del equipo sinaloense, ya se encuentran listos.

NARANJEROS PRESENTAN A MATT FOSTER COMO REFUERZO

Hermosillo ya inició su pretemporada esta semana. Los de la capital presentaron al jugador Matt Foster como uno de sus refuerzos extranjeros, proveniente de los Chicago White Sox, en busca del título y del boleto a la Serie del Caribe.

TUCSON Y NAYARIT LLEGAN PARA COMPETIR

Después de que Navojoa y Monterrey dejaran su lugar en la LMP, Nayarit y Tucson ocuparon esos espacios. Los nuevos equipos han dejado claro que no vienen solo a llenar un cupo, sino que competirán al máximo en este circuito del béisbol.