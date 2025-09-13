Chivas gana 2-1 a América en el Clásico Nacional en un juego con 16 minutos de compensación

En una nueva edición del Clásico Nacional, en la Jornada 8 del Apertura 2025, las Chivas de Guadalajara derrotaron 2-1 al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de Roberto Alvarado y Armando González en el segundo tiempo del encuentro.

El partido comenzó con un primer tiempo muy parejo, donde ambas escuadras buscaron sin éxito abrir el marcador. Fue hasta el minuto 63 cuando Roberto "Piojo" Alvarado logró romper el cero, aprovechando un centro preciso de Érick Gutiérrez para mandar el balón al fondo de las redes.

Ya en la recta final del partido, al minuto 88, Armando González sentenció el marcador tras una jugada que culminó con un certero remate, poniendo el 2-0 que parecía definitivo a favor del Rebaño Sagrado.

El árbitro decidió agregar 16 minutos extras al encuentro (aunque inicialmente se dijo que serían 13), lo que permitió que en el minuto 90 + 8 Alejandro Zendejas hiciera un gol que emocionó a los americanistas concentrados en el estadio.

90' El central añade 13 minutos al encuentro... — CHIVAS (@Chivas) September 14, 2025

AMÉRICA NO LOGRA REPONERSE

Durante el encuentro, ambos equipos realizaron múltiples cambios debido a lesiones e intentaron ajustar sus líneas. América, con figuras como Henry Martín, Brian Rodríguez y Jonathan dos Santos en la segunda mitad, no logró concretar sus oportunidades. Destacó también la intensidad física del partido, reflejada en las tarjetas amarillas para Zendejas y Dos Santos.

A pesar de algunos intentos ofensivos de jugadores azulcremas como Bryan Rodríguez, Zendejas y Aguirre, el conjunto de Coapa no encontró el camino al gol, viéndose frenado por la sólida defensa rojiblanca y las intervenciones del arquero Raúl Rangel.

Con esta victoria, Chivas suma tres puntos valiosos y se lleva el orgullo del Clásico Nacional. Por su parte, América tendrá que reagruparse y corregir de cara a sus próximos compromisos.