Deportes

Diablos Rojos a un juego del bicampeonato de la Serie del Rey

El equipo capitalino se impuso 7-2 a los Charros en su casa y ahora necesitan ganar un encuentro más para alzar el título

Sep. 13, 2025
El equipo dirigido por Lorenzo Bundy tendrá la oportunidad de coronarse campeón este domingo.
El equipo dirigido por Lorenzo Bundy tendrá la oportunidad de coronarse campeón este domingo.

Los Diablos Rojos del México están a un juego del bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) pues esta tarde vencieron 7-2 a los Charros de Jalisco en el tercer encuentro de la Serie del Rey 2025.

La presión estaba del lado de los Charros tras caer en los dos primeros juegos de la serie, y lograron adelantarse en la tercera entrada con un triple de Mallex Smith que impulsó a José Pirela, seguido por un sencillo productor de Michael Wielansky para el 2-0.

Pero la ofensiva escarlata respondió de inmediato en la cuarta entrada. José Pirela devolvió el golpe con un jonrón de tres carreras, y Carlos Pérez agregó otro cuadrangular para darle la vuelta 4-2 al marcador.

imagen-cuerpo

ASÍ REMONTARON LOS CAPITALINOS 

La quinta entrada fue definitiva ya que Allen Córdoba conectó un cuadrangular solitario y Pirela sumó un sencillo productor. En ese mismo inning, Robinsón Canó alcanzó un hito histórico al conectar el hit número 4000 de su carrera profesional.

En la sexta alta, Carlos Pérez volvió a destacar con su segundo jonrón de la noche, ampliando la ventaja a 7-2 y sentenciando el partido.

El pitcheo de los Diablos contuvo cualquier intento de reacción de los tapatíos, y ahora el equipo dirigido por Lorenzo Bundy tendrá la oportunidad de coronarse campeón este domingo.

Por su parte, los Charros de Benjamín Gil están obligados a ganar para alargar la serie y mantener viva la esperanza.

César Leyva
