Diablos Rojos a un juego del bicampeonato de la Serie del Rey

Los Diablos Rojos del México están a un juego del bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) pues esta tarde vencieron 7-2 a los Charros de Jalisco en el tercer encuentro de la Serie del Rey 2025.

La presión estaba del lado de los Charros tras caer en los dos primeros juegos de la serie, y lograron adelantarse en la tercera entrada con un triple de Mallex Smith que impulsó a José Pirela, seguido por un sencillo productor de Michael Wielansky para el 2-0.

Pero la ofensiva escarlata respondió de inmediato en la cuarta entrada. José Pirela devolvió el golpe con un jonrón de tres carreras, y Carlos Pérez agregó otro cuadrangular para darle la vuelta 4-2 al marcador.

ASÍ REMONTARON LOS CAPITALINOS

La quinta entrada fue definitiva ya que Allen Córdoba conectó un cuadrangular solitario y Pirela sumó un sencillo productor. En ese mismo inning, Robinsón Canó alcanzó un hito histórico al conectar el hit número 4000 de su carrera profesional.

El día que la leyenda, Robinson Canó, llegó a 4000 hits de por vida. ¡ERES GRANDE, JEFE! @RobinsonCano pic.twitter.com/0AC4LEzxhi — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) September 14, 2025

En la sexta alta, Carlos Pérez volvió a destacar con su segundo jonrón de la noche, ampliando la ventaja a 7-2 y sentenciando el partido.

El pitcheo de los Diablos contuvo cualquier intento de reacción de los tapatíos, y ahora el equipo dirigido por Lorenzo Bundy tendrá la oportunidad de coronarse campeón este domingo.

Por su parte, los Charros de Benjamín Gil están obligados a ganar para alargar la serie y mantener viva la esperanza.