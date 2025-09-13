Terence Crawford destrona a Saúl "Canelo" Álvarez

El reinado de Saúl "Canelo" Álvarez en la división de los Supermedianos llegó a su fin. El mexicano cayó por decisión unánime ante Terence "Bud" Crawford con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112. Con este resultado, el estadounidense se consagra como campeón indiscutido de las 168 libras, escribiendo una nueva página en la historia del boxeo mundial.

Se pensaba que el peso y el poder del mexicano serían factores determinantes, pero nada de eso fue suficiente ante la calidad superior del norteamericano, quien ahora se convierte en el primer monarca indiscutido en tres divisiones distintas. Una hazaña sin precedentes que lo coloca, sin discusión, como el mejor libra por libra del momento.

UN DUELO DE ESTRATEGIAS

El combate comenzó con un "Canelo" agresivo y preciso. Dominó los dos primeros episodios mostrando que sigue siendo uno de los grandes del boxeo. Sin embargo, enfrente tenía a un rival de otra dimensión: un Crawford paciente, calculador y con un jab incesante que poco a poco fue minando la resistencia del tapatío.

A partir del tercer asalto, el apodado "Bud" tomó control de la pelea. Con combinaciones rápidas, golpes al rostro y un boxeo limpio al estilo estadounidense, empezó a sumar round tras round, desesperando a un Álvarez que no encontraba la fórmula para cortar el ring ni conectar su golpe de poder.

Saul "Canelo" Alvarez intentó, pero no logró cerrar el cuadrilátero ni imponer su ritmo. Y cuando se animó a buscar el nocaut, se topó con una ráfaga de impactos claros, no necesariamente potentes, pero sí efectivos que definieron las tarjetas a favor del norteamericano.

El veredicto de los jueces fue contundente y nadie lo discutió. Terence Crawford sigue invicto con marca de 41-0 (31 KO), mientras que Saúl Álvarez queda en 63-3-2 (39 KO). La noche en que "Bud" destronó al mexicano quedará grabada como el momento en que un boxeador extraordinario confirmó su grandeza y su lugar entre los históricos del ring.

El ultimo mexicano que perdió un combate en Las Vegas Nevada en el mes patrio fue Julio Cesar Chávez Junior ante Sergio "Maravilla" Martínez, un 15 de septiembre del 2012.