Deportes

Diablos Rojos del México, campeón del beisbol de la liga de verano

El cuadro capitalino barrió a Charros de Jalisco; se quedó con la serie 4-0 y también con el título de reyes del rey de los deportes

Sep. 14, 2025
Liga Mexicana de Béisbol (LMB) finalizó, y los Diablos Rojos del México se quedó con el título. Hoy es bicampeón del beisbol mexicano; con ello, los dirigidos por Lorenzo Bundy hacen historia en el circuito.

Por su parte, Charros de Jalisco no pudo sacar ni una sola victoria en la serie de centenario y fueron barridos por unos Diablos que cuentan con varios jugadores de Yaquis de Obregón en sus filas.

Los de Jalisco se quedaron con las ganas de ser bicampeones del rey de los deportes en el país; ya que habían ganado la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y buscaban el título que los pondría como históricos la pelota de México.

imagen-cuerpo
Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
