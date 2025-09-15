  • 24° C
Deportes

¿Cuántas personas vieron el Clásico Nacional 2025?

El sábado hubo tres eventos deportivos relevantes que se transmitieron por televisión y vía streaming

Sep. 15, 2025
El juego se llevó a cabo al mismo tiempo que la pelea de Saúl Canelo Álvarez y la Final de LMB.
Clásico Nacional volvió a demostrar por qué es el partido más esperado del fútbol mexicano. El enfrentamiento entre América y Chivas, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, no solo entregó emoción en la cancha, sino también cifras históricas en la televisión.

Disputado en el Estadio Azteca, este duelo acaparó la atención de millones de aficionados, a pesar de coincidir con otros eventos deportivos de alto perfil como la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez contra Terence Crawford y el Juego 3 de la Serie del Rey entre Diablos y Charros.

ESTA ES LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIERON EL JUEGO

El Clásico Nacional se posicionó como el partido de fase regular más visto de la Liga MX en 2025, con un total de 18.2 millones de televidentes que siguieron el partido a través de las plataformas de TelevisaUnivision.

El equipo dirigido por Gabriel Milito logró una victoria clave como visitante tras imponerse 2-1, con goles de Roberto Alvarado y Armando González. Alejandro Zendejas descontó para las Águilas con un tiro libre.

Esta fue la primera vez que las Chivas vencen al América desde las semifinales del Clausura 2023.

Con este nuevo récord de audiencia, el Clásico Nacional mantiene su lugar como el evento deportivo más importante del país, superando incluso a figuras internacionales como el propio Canelo Álvarez.

César Leyva
