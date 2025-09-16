Henry Martín sufre esguince de rodilla y es baja en América para Jornada 9

El Club América confirmó que Henry Martín sufrió una nueva lesión en la rodilla y no podrá estar presente en la Jornada 9 donde Águilas enfrentará a Rayados de Monterrey, que ocupa la primera posición de la Tabla General con 21 puntos.

La baja de Henry Martín se debe a que presenta un esguince en la rodilla izquierda, sin que se precisara e grado de lesión ni el tiempo que llevará su recuperación. "El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", señaló el comunicado.

¿CUÁNTO TIEMPO PODRÍA ESTAR FUERA?

Aunque el parte médico no fue específico, se estima que una lesión de este tipo podría alejarlo de las canchas entre 1 y 8 semanas, dependiendo del grado del esguince, pues una lesión de primer grado podría llevar de 1 a 4 semanas de baja, mientras que una lesión de segundo grado lo tendría fuera de las canchas hasta por ocho semanas.

Por ahora, lo único confirmado es que Henry Martín está descartado para el partido ante Rayados.

El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

UN 2025 COMPLICADO PARA MARTÍN

Esta nueva lesión se suma a un año complicado para Henry Martín, quien ha tenido múltiples problemas físicos. En lo que va del 2025, el atacante solo ha disputado 10 partidos de Liga MX, acumulando apenas 513 minutos.

Antes del Clásico Nacional, el propio jugador compartió lo difícil que ha sido este proceso:

"Es durísimo, te pega en lo anímico, en lo emocional, te desespera... Me recuperaba de una lesión y me lastimaba otra vez. Empiezas a pensar cosas que normalmente no piensas, cosas sobrenaturales", declaró.

Martín había jugado 21 minutos ante Chivas y parecía listo para retomar ritmo competitivo, pero esta nueva lesión frena nuevamente su regreso.

El Club América informa que el jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.

El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

PARTE MÉDICO DEL AMÉRICA: ¿QUIÉNES MÁS ESTÁN LESIONADOS?

América no solo pierde a Henry Martín. Durante el Clásico Nacional, Álvaro Fidalgo también salió con molestias en la rodilla. El español trabaja por separado y se encuentra en evaluación médica.

Por otro lado, hay noticias positivas pues Sebastián Cáceres superó una sobrecarga muscular y volvió a entrenar con normalidad. Además, Alexis Gutiérrez regresó a las prácticas tras perderse el clásico por un golpe.

¿CUÁNDO JUEGA AMÉRICA VS RAYADOS?

El próximo partido del América será ante Rayados de Monterrey en la Jornada 9 del Apertura 2025, un duelo clave ante el líder del torneo. Las Águilas llegarán sin su referente ofensivo, en busca de recuperar terreno en la tabla.