Deportes

Chivas jugará jornada pendiente ante Tigres

El Guadalajara y Tigres no pudieron jugar su duelo correspondiente de la Jornada 1 a inicio de torneo

Sep. 16, 2025
Chivas acumula dos empates y dos derrotas en sus últimos enfrentamientos ante los felinos.
Este miércoles 17 de septiembre, las Chivas y los Tigres se volverán a enfrentar en un partido que promete ser emocionante desde la fortaleza sagrada.

¿CÓMO LLEGAN AMBOS EQUIPOS?

El Guadalajara viene de ganarle al América en el Clásico Nacional. El Rebaño viene inspirado y llega en el lugar 12 de la tabla, ya que apenas consiguió su segunda victoria de esta campaña. Los de Milito buscan escalar más posiciones.

imagen-cuerpo

TIGRES DEJO IR LOS 3 PUNTOS

Mientras tanto, Tigres llega en el lugar número 5, luego de empatar contra León, un partido en el que los felinos perdonaron demasiadas ocasiones, terminando con un solo punto en la Jornada 7 y buscara recuperar el camino de la victoria ante el Guadalajara.

imagen-cuerpo

JUEGO MÁS RECIENTE

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 3 del Clausura 2025, donde empataron 1-1 en el Estadio Akron. Los goles fueron de Teun Wilke para los rojiblancos, mientras que para los felinos, el gol lo anotó el argentino Brunetta.

imagen-cuerpo
Fernando Domínguez
