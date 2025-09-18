Jon Singleton llega a la Liga Mexicana del Pacífico

La ofensiva de los Tomateros de Culiacán se ha reforzado esta temporada; la llegada de Jon se califica como un refuerzo de lujo, ya que el jugador cuenta con una gran trayectoria, teniendo cinco temporadas de experiencia en Major League Baseball (MLB).

¿QUIEN ES JON SINGLETON?

Jon Singleton, zurdo de 33 años y nativo de Harbor City, California, portará el jersey guinda para la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), la cual comienza el próximo 15 de octubre.

El jugador llega procedente de los Astros de Houston. Hasta este momento, Singleton cuenta con 29 jonrones en MLB. También tiene experiencia previa en el béisbol mexicano, como miembro de los Diablos Rojos del México en 2021.

TOMATEROS FAVORITOS AL TÍTULO

Con los recientes refuerzos, el equipo de Culiacán ha dejado en claro que será un contendiente al título de la temporada 2025-2026. Los Tomateros son conocidos por ser siempre favoritos al campeonato, y esta vez no será la excepción. El equipo va con todo por una estrella más en su nombre y por el boleto a la Serie del Caribe 2026.