Chivas y Tigres empatan 0-0 en partido pendiente de la Jornada 1

En un Estadio Akron marcado por un fuerte diluvio y un retraso de casi dos horas, Chivas y Tigres empataron sin goles en su duelo pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025.

Los rojiblancos fallaron un penal en el segundo tiempo y dejaron escapar el triunfo ante unos felinos que también suman su segundo 0-0 consecutivo.

ASÍ FUE EL PARTIDO

La lluvia fue la gran protagonista en Zapopan este miércoles. Un aguacero retrasó el inicio del partido por 1 hora y 43 minutos, pero finalmente, el balón rodó sobre una cancha que respondió bien tras la tormenta.

Durante los primeros 45 minutos, el juego fue trabado y con pocas llegadas claras. Chivas tuvo la más destacada con un disparo de Bryan González al 26´, mientras que Tigres respondió hasta el 45´ con un intento de Sebastián Córdova.

En el complemento, ambos equipos intentaron más. Armando González encabezó el ataque rojiblanco desde su ingreso y generó un penalti tras una mano de Javier Aquino. Sin embargo, Efraín Álvarez falló su disparo al 62´, atajado por Nahuel Guzmán, figura de los felinos.

Tigres también tuvo lo suyo con disparos peligrosos de Fernando Gorriarán y Ángel Correa, pero Raúl "Tala" Rangel respondió con seguridad bajo los tres palos.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron romper el empate, pero la falta de contundencia y la buena actuación de ambos arqueros sellaron el 0-0 definitivo.

