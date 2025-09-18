¿Cuál es la tecnología anti inundaciones del Estadio Akron y qué otros estadios del mundo la utilizan?

Ayer miércoles previo al juego de Chivas ante Tigres, una tromba sacudió Guadalajara y sus alrededores provocando que el partido tuviera que retrasar su inicio más de una hora y media y finalmente se pudo jugar gracias a una tecnología innovadora con la que cuenta el Estadio Akron, el cual se prepara para ser sede del Mundial 2026.

Dicha tecnología demostró su resistencia ante la fuerte tormenta que dejó más de 150 milímetros de agua en Zapopan en apenas 30 minutos.

A pesar de la intensidad de la lluvia, la cancha recuperó condiciones de juego en cuestión de minutos gracias a su nueva tecnología de drenaje.

El sistema, conocido como "Draint Talent", es un drenaje de última generación que gestiona de manera circular la humedad del terreno, incorpora ventilación forzada, extracción de humedad y además permite el reúso del agua mediante riego subterráneo.

Estas características lo hacen en uno de los sistemas más avanzados en el mundo para garantizar que la cancha esté en óptimas condiciones incluso tras precipitaciones extremas.

¿QUÉ OTROS ESTADIOS TIENEN TECNOLOGÍA SIMILAR?

La tecnología implementada en Guadalajara no es única. Otros estadios internacionales cuentan con sistemas similares. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Stadium Tormenta FC en Georgia y el KC Current Stadium en Kansas City utilizan el sistema "SubAir Sport", que regula la humedad y temperatura del subsuelo y, en caso de lluvias, activa un modo de vacío que elimina el exceso de agua rápidamente.

En la India, el M. Chinnaswamy Stadium de Bengaluru dispone de un sistema de drenaje subterráneo que permite secar el campo en apenas 10 a 15 minutos después de lluvias intensas, lo que lo convirtió en pionero en su región.

Por su parte, el Levi´s Stadium en Santa Clara, California, complementa su drenaje con un esquema de reúso de agua reciclada para el riego del césped, reduciendo además el impacto ambiental.

SUSTENTABILIDAD CON AHORRO DE RECURSOS

De esta manera, el Estadio Akron se integra a una tendencia global en la que los grandes recintos deportivos buscan minimizar los efectos del clima extremo mediante soluciones tecnológicas que combinan sustentabilidad, rapidez de respuesta y ahorro de recursos.

En junio de 2026, las lluvias en Guadalajara no deberían ser un problema, debido a que el Draint Talent garantiza que cualquier espectáculo continúe sin interrupciones.