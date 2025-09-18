  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

La dupla titular rumbo a la Copa del Mundo es sonorense

Johan Vázquez y César Montes apuntan a ser la defensa titular en el Mundial 2026

Sep. 18, 2025
La dupla titular rumbo a la Copa del Mundo es sonorense

Ambos jugadores juegan en Europa y se han consolidado muy bien. El orden en la zaga defensiva se ha mantenido gracias a ellos, quienes han sido dupla durante tres ciclos en el Tri, ya que con Diego Cocca, Jimmy Lozano y ahora con Javier Aguirre, los sonorenses se han mantenido como titulares inamovibles en esa posición.

imagen-cuerpo

EXPERIENCIA EN EUROPA 

Los jugadores ya tienen un largo recorrido en el fútbol europeo. El hermosillense César Montes ha jugado en tres equipos diferentes: llegó en 2023 al Espanyol de la Liga Española, después fue cedido al Almería y actualmente se encuentra en Rusia con el Lokomotiv de Moscú.

imagen-cuerpo

Por su parte, Johan Vázquez se ha ganado la confianza del Genoa en Italia. El navojoense incluso ha recibido la capitanía del equipo a base de esfuerzo y compromiso, demostrando el nivel y liderazgo que le han permitido consolidarse en la Serie A. Todo parece indicar que Johan se quedará en el club por mucho tiempo.

CANTERANOS DE CIMARRONES

Ambos jugadores tuvieron su formación profesional en Cimarrones de Sonora. Johan y César lograron su ascenso a Primera División con el equipo sonorense. Su primer club en la máxima categoría fueron los Rayados de Monterrey; sin embargo, mientras que César logró quedarse con los regios, Vázquez fue cedido a Pumas, donde se volvió titular indiscutible y dio el salto a Europa gracias a su desempeño con los universitarios.

imagen-cuerpo

Sin duda, los mejores jugadores que han salido del estado de Sonora, Johan y César, son un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones que sueñan con ser futbolistas profesionales.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
La Cobrita volverá al ring el 3 de octubre
Deportes

La Cobrita volverá al ring el 3 de octubre

Septiembre 18, 2025

Danitza Martínez regresa a la acción boxística en una cartelera llena de emoción en el Palenque de CD Obregón

Jon Singleton llega a la Liga Mexicana del Pacífico
Deportes

Jon Singleton llega a la Liga Mexicana del Pacífico

Septiembre 18, 2025

Tomateros de Culiacán hizo oficial la llegada del estadounidense a tierras culichis

Chivas y Tigres empatan 0-0 en partido pendiente de la Jornada 1
Deportes

Chivas y Tigres empatan 0-0 en partido pendiente de la Jornada 1

Septiembre 17, 2025

Un aguacero retrasó el inicio del partido por 1 hora y 43 minutos en el Estadio Akron