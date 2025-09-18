Monterrey vs América: dónde ver y posibles alineaciones

Monterrey y América protagonizarán uno de los encuentros más destacados y esperados de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Este duelo, programado para el sábado 20 de septiembre a las 21:05 horas (tiempo del centro de México), se disputará en el Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, y enfrentará a dos equipos que actualmente luchan en la parte alta de la tabla general.

ASÍ LLEGAN AMBOS CLUBES

Rayados llega como líder del certamen y buscará aprovechar su localía para reafirmar su posición ante un América que ha tenido un torneo competitivo, pero que llegará a este compromiso con algunas bajas importantes.

La ausencia confirmada de Henry Martín, quien sufrió una nueva lesión, representa un duro golpe para las Águilas, mientras que la presencia de Álvaro Fidalgo sigue en duda tras salir lesionado durante el Clásico Nacional.

¿DÓNDE VER?

El partido podrá verse en vivo a través de la señal de TUDN en televisión abierta y de paga, mientras que los usuarios de plataformas digitales podrán seguirlo por streaming a través de ViX++, servicio que requiere suscripción activa.

La expectativa en torno a este encuentro es alta no solo por el presente de ambos clubes, sino por el antecedente inmediato de la final del Apertura 2024, que terminó con un título para Rayados tras empatar en la vuelta y aprovechar la diferencia de goles.

Ya no hay partidos pendientes y así luce la #TablaGeneral del #AP25 tras 8 intensas jornadas.



Chivas y Tigres, ya al parejo de todos los demás con 8 juegos jugados.



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO! https://t.co/ydZDyHivMI... pic.twitter.com/p42KNP7Wmu — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 18, 2025

POSIBLES ALINEACIONES

Monterrey presentaría un once encabezado por Santiago Mele en la portería, acompañado en defensa por Luis Reyes, Sergio Ramos, Héctor Moreno y Ricardo Chávez. En el medio campo estarían Jesús Corona, Oliver Torres, Lucas Ocampos, Sergio Canales e Iker Fimbres, dejando en punta a Germán Berterame.

Por su parte, América saltaría al campo con Luis Ángel Malagón en la portería, seguido en defensa por Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky y Cristian Borja. En el mediocampo estarían Erick Sánchez, Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza, Alejandro Zendejas y Allan Saint-Maximin, con Rodrigo Aguirre como delantero.

RIVALIDAD CRECIENTE

La rivalidad entre Monterrey y América ha crecido notablemente en los últimos años. Más allá del contexto deportivo, este enfrentamiento también representa un choque entre dos de las ciudades más importantes del país.

En los últimos enfrentamientos directos, ambos clubes han tenido resultados parejos, incluida la ya mencionada final reciente que volvió a encender la competencia entre estos dos gigantes del futbol mexicano.