Estudiantes de Cecyte Sonora se coronan campeones en el Torneo Bravos Internacional 2023

Un grupo de estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte Sonora), plantel Plutarco Elías Calles, se alzó con el campeonato en el II Torneo Bravos Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la categoría 2010, junto con el equipo de futbol de la Academia Bravos de Caborca.

Este destacado logro no solo refleja el éxito deportivo de los jóvenes, sino también la visión integral de Cecyte Sonora, que promueve la formación de estudiantes comprometidos, disciplinados y con objetivos claros, equilibrando el rendimiento académico con la práctica deportiva. Un verdadero ejemplo de esfuerzo, constancia y trabajo en equipo, valores que son esenciales tanto dentro como fuera del campo.

FELICITACIONES A LOS DEPORTISTAS

La directora general de Cecyte Sonora, Blanca Aurelia Valenzuela, extendió sus más sinceras felicitaciones a los deportistas, reconociéndolos como un orgullo para la comunidad educativa. Destacó que su éxito es una inspiración para otros estudiantes, demostrando que el esfuerzo y la dedicación tienen recompensa, tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Además, agradeció el apoyo de los padres y entrenadores, quienes juegan un papel fundamental en estos logros.

Los estudiantes Helmer Abdiel Montes Aguilar, Pedro Antonio Dosal Gómez, Eliezer Humberto Armenta Martínez y Yair Eduardo Santiago Caro tienen una trayectoria de más de cinco años en el deporte, participando en diversos torneos tanto a nivel estatal como nacional. En su camino, han representado con orgullo al Municipio de Caborca y al Estado de Sonora. Actualmente, estos talentosos jóvenes han atraído la atención del Club Bravos de Juárez, equipo profesional de la Liga MX, lo que abre nuevas y emocionantes oportunidades para su desarrollo deportivo.

Cecyte Sonora reitera el compromiso del Gobierno de Sonora con el fortalecimiento de la educación, el deporte y la formación de jóvenes con grandes talentos en diversas áreas. Confiamos en que, al brindarles oportunidades reales, contribuimos a la construcción de un futuro lleno de posibilidades para los jóvenes de Sonora.