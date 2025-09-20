  • 24° C
Deportes

Toluca aplasta 3-0 a Chivas en el Estadio Akron

Dias Fernandes, Gallardo y Vega anotaron para los Diablos Rojos que se afianzan a la parte alta de la tabla

Sep. 20, 2025
Goliza a domicilio recibieron las Chivas este sábado.
En la Jornada 9 del Apertura 2025, Chivas recibió a Toluca en el Estadio Akron en un duelo que fue de suma importancia para ambos conjuntos. El Rebaño Sagrado buscaba mantener el impulso tras su victoria en el Clásico Nacional y el empate con Tigres, mientras que los Diablos Rojos llegaron embalados con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos y lograron uno más.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Desde los primeros minutos, Toluca impuso condiciones. Al minuto 21, Paulinho abrió el marcador con un remate certero tras un contragolpe. Poco después, al 24´, Jesús Gallardo amplió la ventaja con un cabezazo tras centro de Alexis Vega. Guadalajara no encontraba reacción y se fue al descanso 0-2 abajo.

En el segundo tiempo, Toluca liquidó el encuentro con el tercer tanto al minuto 56, obra de Alexis Vega, quien aprovechó un pase largo de Nicolás Castro para sentenciar el 0-3 definitivo.

A pesar de múltiples intentos, incluyendo varios remates desviados de Chicharito, Chivas no logró acortar distancias.

El partido estuvo cargado de tensión y se calentó con la expulsión de Rubén González al 50´ tras una pelea, y posteriormente Bruno Méndez también vio la roja para Toluca al 70´. Hubo varios amonestados y múltiples cambios tácticos por parte de ambos técnicos, sin que eso modificara el rumbo del encuentro.

GUADALAJARA FUERA DE REPECHAJE HASTA EL MOMENTO

Con este resultado, Toluca se afianza en la parte alta de la tabla, sumando 19 puntos y acercándose al tercer lugar general. Por su parte, Guadalajara se estanca con 8 unidades y permanece fuera de los puestos de repechaje.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
