Memo Ochoa recibe 5 goles en debut con AEL Limassol de Chipre

El mexicano fue presentado apenas hace unos días y hoy tuvo su primera aparición en la cancha, pero resultó una pesadilla

Sep. 22, 2025
El portero mexicano vivió una tarde para el olvido.

El debut de Guillermo Ochoa en el futbol de Chipre estuvo lejos de lo esperado. El arquero mexicano fue titular con el AEL Limassol, pero terminó recibiendo cinco goles en la derrota 5-0 frente al Ormonia, en condición de visitante.

A once días de haber sido presentado oficialmente como refuerzo del club chipriota, el técnico le dio la confianza de iniciar bajo los tres palos. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar la goleada que marcó su estreno en la liga.

PRIMER GOL QUE RECIBE OCHOA EN CHIPRE

Al minuto 20 llegó la primera anotación. En un tiro de esquina, Senou Coulibaly apareció solo en el segundo poste para empujar el balón al fondo, mientras Ochoa quedó sin reacción en el otro extremo del área. Ese tanto fue el único de la primera mitad, que terminó con un 1-0 parcial.

SEGUNDO TIEMPO: UNA PESADILLA APRA EL MEXICANO

El segundo tiempo resultó aún más complicado para el guardameta y su equipo. El Ormonia dominó ampliamente y logró anotar cuatro goles más. Tres de ellos llegaron en apenas ocho minutos, al 75´, 77´ y 83´, lo que sentenció la goleada.

Con esta derrota, Ochoa inicia su aventura en el futbol chipriota en medio de críticas y con el reto de mejorar junto a una defensa que fue ampliamente superada en su presentación.

César Leyva
