Terence Crawford pierde un título tras vencer a "Canelo" Álvarez; AMB lo confirma

Luego la histórica victoria de Terence Crawford frente a Saúl "Canelo" Álvarez la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) confirmó una importante reestructuración en su organigrama de campeones.

El organismo anunció que Crawford mantendrá su estatus como súper campeón en peso Súpermediano (168 lbs), división en la que venció a "Canelo", pero dejará vacante el cinturón de las 154 libras (Súperwelter). En consecuencia, el título pasa oficialmente a manos del alemán de origen togolés Abass Baraou, quien ahora se convierte en campeón absoluto de la categoría.

Crawford había conquistado la faja Súperwelter en agosto de 2024 tras imponerse a Israil Madrimov; posteriormente, recibió una autorización especial por parte de la AMB para subir de categoría y enfrentar a Álvarez. Luego de su triunfo ante el mexicano, el norteamericano consolidó su dominio en las 168 libras, aunque la AMB decidió reorganizar la división inmediatamente inferior para mantener la claridad competitiva.

Con este ajuste, Abass Baraou, quien era monarca interino, se consagra como campeón regular. El púgil europeo había ganado la corona provisional al derrotar a Yoenis Téllez, quien a su vez había vencido al veterano Julián Williams. La creación del título interino había sido aprobada por el organismo debido a la inactividad en la división, pero con la salida de Crawford del peso, se formaliza el ascenso de Baraou.

Con esta decisión, la AMB responde a criterios deportivos y a la necesidad de ordenar el mapa de monarcas; también señaló que la primera defensa del título por parte de Baraou será dada a conocer próximamente, pero seguirá los lineamientos reglamentarios.

Por su parte, Crawford sigue ampliando su legado como uno de los mejores púgiles libra por libra del presente, pues con su victoria ante "Canelo" no solo mantuvo el invicto, sino que lo consolidó como una figura dominante en múltiples divisiones.

Finalmente, a través de un comunicado: "El boxeo necesita divisiones claras y campeones activos", y felicitó a Crawford por su gesta histórica.

Con este nuevo orden, la AMB reafirma su compromiso por brindar justicia deportiva, mientras el mundo del boxeo observa con atención los próximos pasos de dos figuras en ascenso: Crawford en las 168, y Baraou como nuevo referente en las 154 libras.