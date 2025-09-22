  • 24° C
Deportes

América tendrá tres bajas importantes para la Jornada 10

Se confirmó que Dagoberto Espinoza quedará fuera lo que resta del torneo debido a rotura de ligamento

Sep. 22, 2025
El equipo azulcrema llega al siguiente encuentro en la posición 4 de la tabla general, solo por debajo de Toluca, Monterrey y Cruz Azul.
Las Águilas del América no tendrán plantel completo para enfrentar al Atlético San Luis en la Jornada 10 del Apertura 2025. El equipo dirigido por André Jardine ha confirmado tres bajas importantes, incluyendo la sensible ausencia de Dagoberto Espinoza, quien se perderá lo que resta del torneo.

AMÉRICA SUFRE CON LAS LESIONES

Luego de empatar 2-2 ante Monterrey en el Estadio BBVA, el América volvió a los entrenamientos este lunes con la mente puesta en su siguiente compromiso en San Luis. Pero, el cuerpo técnico recibió malas noticias pues Henry Martín, Jonathan Dos Santos y Dagoberto Espinoza están completamente descartados para el duelo de media semana.

Espinoza, quien salió lesionado al minuto 25 en el partido contra Rayados, fue sometido a estudios médicos que confirmaron rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, lesión que lo dejará fuera de las canchas al menos seis meses.

¿CÓMO AFECTA ESTA LESIÓN AL AMÉRICA?  

La baja de Espinoza no solo representa la pérdida de un titular en la banda derecha, sino también complica el cumplimiento de la regla de menores, ya que el joven lateral era clave en la suma de minutos.

Con esta situación, Jardine deberá optar entre Kevin Álvarez, Israel Reyes o incluso darle minutos a Isaías Violante y Ralph Orquín, quienes podrían ayudar a cumplir los 315 minutos restantes para alcanzar los 1170 obligatorios.

PANORAMA COMPLICADO PARA JARDINE

Con la ausencia de Henry Martín y Jonathan Dos Santos, sumada a la lesión grave de Dagoberto, América viajará con plantel incompleto a San Luis Potosí. La presión aumenta para André Jardine, quien deberá reajustar su esquema tanto en ofensiva como en defensa para mantenerse en la pelea por la cima del torneo.

César Leyva
