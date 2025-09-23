  • 24° C
Deportes

Yankees sella su pase a los playoffs con triunfo sobre White Sox

Esta semana es decisiva para definir a todos los equipos que formarán parte de las fiestas de octubre en MLB

Sep. 23, 2025
En los últimos nueve años han logrado el pase a postemporada en ocho ocasiones.
Los Yankees de Nueva York aseguraron su clasificación a la postemporada del 2025 con una victoria contundente sobre los White Sox, remontando en el noveno inning para lograr un marcador final de 3-2.

José Caballero, con un crucial batazo, selló el triunfo y la clasificación. Este es el octavo año en los últimos nueve que los Yankees avanzan a los playoffs.

La derrota de los Azulejos frente a los Medias Rojas permitió que los Yankees se acercaran a solo 1.0 juego del primer lugar en la División Este de la Liga Americana.

imagen-cuerpo

ASÍ FUE EL JUEGO

Austin Wells dio a los Yankees una ventaja temprana con un doble productor en el segundo inning. Luis Gil, el abridor dominicano, estuvo dominante en las primeras cinco entradas antes de permitir un jonrón de dos carreras de Colson Montgomery, que le dio a los White Sox la ventaja momentánea.

La jugada clave ocurrió cuando una falta de comunicación entre Aaron Judge y Trent Grisham permitió un sencillo improbable de Kyle Teel. Según Statcast, la probabilidad de que ese batazo fuera un imparable era apenas del 6 por ciento.

Los Yankees, aunque tuvieron oportunidades frustradas en las bases, finalmente lograron la remontada en el noveno, asegurando su lugar en los playoffs y manteniendo viva la lucha por el liderato de su división.

César Leyva
César Leyva
