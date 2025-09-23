Fernando Gago vuelve a la fortaleza sagrada

Después de una derrota dolorosa del Guadalajara ante Toluca, las Chivas buscarán volver al camino de la victoria y este martes recibirán al Necaxa en el Estadio Akron, en esta doble jornada de la Liga MX.

FERNANDO GAGO VUELVE AL AKRON

Tras casi un año de su salida forzosa del Club Deportivo Guadalajara, donde él mismo pagó su cláusula para irse a dirigir a Boca Juniors y dejar al Rebaño a media temporada, la afición no perdonó al argentino. Desde entonces, los seguidores rojiblancos no han dejado de reprocharle lo que consideran una traición a una institución histórica como lo son las Chivas.

CHIVAS, OBLIGADO A GANAR



Después del Clásico Nacional, el Rebaño se midió ante Tigres y Toluca, pero en ninguno de los dos encuentros logró conseguir la victoria: empató con los felinos y perdió 3-0 ante los escarlatas, en una noche donde Alexis Vega fue la figura.

El Guadalajara está obligado a empezar a sumar de a tres, ya que al torneo cada vez le quedan menos fechas y las Chivas apenas acumulan 2 victorias en 9 jornadas disputadas.

El Rebaño vive una crisis futbolística que desde hace tiempo no experimentaba. Las victorias no llegan y la presión en la directiva aumenta, ya que la afición exige resultados positivos lo más pronto posible.