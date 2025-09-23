  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Fernando Gago vuelve a la fortaleza sagrada

El DT argentino vuelve a Guadalajara, pero ahora como director técnico de los Rayos

Sep. 23, 2025
Se juega la jornada 10 de la Liga MX.
Se juega la jornada 10 de la Liga MX.

Después de una derrota dolorosa del Guadalajara ante Toluca, las Chivas buscarán volver al camino de la victoria y este martes recibirán al Necaxa en el Estadio Akron, en esta doble jornada de la Liga MX.

FERNANDO GAGO VUELVE AL AKRON

Tras casi un año de su salida forzosa del Club Deportivo Guadalajara, donde él mismo pagó su cláusula para irse a dirigir a Boca Juniors y dejar al Rebaño a media temporada, la afición no perdonó al argentino. Desde entonces, los seguidores rojiblancos no han dejado de reprocharle lo que consideran una traición a una institución histórica como lo son las Chivas.

imagen-cuerpo

CHIVAS, OBLIGADO A GANAR


Después del Clásico Nacional, el Rebaño se midió ante Tigres y Toluca, pero en ninguno de los dos encuentros logró conseguir la victoria: empató con los felinos y perdió 3-0 ante los escarlatas, en una noche donde Alexis Vega fue la figura.

imagen-cuerpo

El Guadalajara está obligado a empezar a sumar de a tres, ya que al torneo cada vez le quedan menos fechas y las Chivas apenas acumulan 2 victorias en 9 jornadas disputadas.

El Rebaño vive una crisis futbolística que desde hace tiempo no experimentaba. Las victorias no llegan y la presión en la directiva aumenta, ya que la afición exige resultados positivos lo más pronto posible.

imagen-cuerpo
Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Mundial 2026: Esto es lo que costarán las bebidas y alimentos para palcohabientes
Deportes

Mundial 2026: Esto es lo que costarán las bebidas y alimentos para palcohabientes

Septiembre 23, 2025

No se podrá ingresar al inmueble con insumos propios durante la Copa del Mundo, tendrán la opción de adquirir las amenidades que ofrece FIFA

América tendrá tres bajas importantes para la Jornada 10
Deportes

América tendrá tres bajas importantes para la Jornada 10

Septiembre 22, 2025

Se confirmó que Dagoberto Espinoza quedará fuera lo que resta del torneo debido a rotura de ligamento

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 y Lamine Yamal es subcampeón
Deportes

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 y Lamine Yamal es subcampeón

Septiembre 22, 2025

El jugador del PSG se consolida como uno de los líderes de su generación gracias a su velocidad, equilibrio y capacidad goleadora