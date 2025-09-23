Toluca vs Monterrey: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Apertura 2025?

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 nos trae un emocionante duelo entre Toluca y Monterrey, dos de los equipos más fuertes de la liga que se enfrentan en lo que muchos llaman una "final adelantada".

El partido se disputará este miércoles 24 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nemesio Diez, y será transmitido en vivo por Canal 5.

Toluca y Monterrey: Equipos en busca del liderato

Ambos conjuntos se encuentran luchando por el primer lugar de la tabla. Los Diablos Rojos llegan con una victoria contundente 3-0 sobre las Chivas, manteniendo su fortaleza como locales y con la mira puesta en su segundo título consecutivo.

Por su parte, Monterrey, dirigido por Domènec Torrent, llega después de un empate 2-2 ante América, pero con siete victorias, un empate y solo una derrota en su haber.

Este será uno de los enfrentamientos más esperados del torneo, con ambos equipos mostrando un gran nivel de juego. No te pierdas esta emocionante cita que promete acción y mucho futbol.

DETALLES DEL PARTIDO