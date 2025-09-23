  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Toluca vs Monterrey: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Apertura 2025?

Diablos Rojos y Rayados llegan al encuentro con la mira puesta en ganar y acercarse al liderato del torneo

Sep. 23, 2025
Este miércoles se juega la segunda parte de encuentros de la Jornada 10.
Este miércoles se juega la segunda parte de encuentros de la Jornada 10.

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 nos trae un emocionante duelo entre Toluca y Monterrey, dos de los equipos más fuertes de la liga que se enfrentan en lo que muchos llaman una "final adelantada".

El partido se disputará este miércoles 24 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nemesio Diez, y será transmitido en vivo por Canal 5.

TOLUCA Y MONTERREY EN BUSCA DEL LIDERATO

Toluca y Monterrey: Equipos en busca del liderato
Ambos conjuntos se encuentran luchando por el primer lugar de la tabla. Los Diablos Rojos llegan con una victoria contundente 3-0 sobre las Chivas, manteniendo su fortaleza como locales y con la mira puesta en su segundo título consecutivo.

Por su parte, Monterrey, dirigido por Domènec Torrent, llega después de un empate 2-2 ante América, pero con siete victorias, un empate y solo una derrota en su haber.

Este será uno de los enfrentamientos más esperados del torneo, con ambos equipos mostrando un gran nivel de juego. No te pierdas esta emocionante cita que promete acción y mucho futbol.

imagen-cuerpo

DETALLES DEL PARTIDO

  • Fecha: Miércoles 24 de septiembre
  • Hora: 8:00 p.m. (hora del centro de México)
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Transmisión: Canal 5
imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Chivas Vence 3-1 al Necaxa y se acerca al Play In del Apertura 2025
Deportes

Chivas Vence 3-1 al Necaxa y se acerca al Play In del Apertura 2025

Septiembre 23, 2025

Con este resultado, el equipo tapatío llegó a 11 puntos, ubicándose momentáneamente entre los primeros 10 puestos de la tabla

Yankees sella su pase a los playoffs con triunfo sobre White Sox
Deportes

Yankees sella su pase a los playoffs con triunfo sobre White Sox

Septiembre 23, 2025

Esta semana es decisiva para definir a todos los equipos que formarán parte de las fiestas de octubre en MLB

Fernando Gago vuelve a la fortaleza sagrada
Deportes

Fernando Gago vuelve a la fortaleza sagrada

Septiembre 23, 2025

El DT argentino vuelve a Guadalajara, pero ahora como director técnico de los Rayos