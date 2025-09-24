  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Cruz Azul rescata empate ante Querétaro y mantiene su invicto en el Apertura 2025

La Máquina parecía tener todo controlado, pero Gallos Blancos sorprendió y no se dejó ganar en el partido de la Jornada 10

Sep. 24, 2025
El marcador se abrió al minuto 14 con gol de Paradela.
El marcador se abrió al minuto 14 con gol de Paradela.

Cruz Azul sufrió más de lo esperado pero logró empatar 2-2 ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025.

A pesar de tener un inicio que les dio confianza, los jugadores celestes fue sorprendidos por unos Gallos que mostraron gran intensidad y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos.

ASÍ COMENZÓ EL PARTIDO

El marcador se abrió al minuto 14 gracias a una excelente combinación celeste cuando Charly Rodríguez tocó para Luka Romero, quien asistió de primera a Paradela. El argentino definió con zurda al rincón para el 1-0.

La respuesta de Querétaro fue rápida. Al 20´, tras un tiro de esquina cobrado por Jhojan Julio y peinado por Carcelén, Homenchenko apareció en segunda jugada para igualar el encuentro 1-1.

La sorpresa llegó al 35´, cuando el propio Homenchenko recuperó el balón en su campo, avanzó unos metros y, desde aproximadamente 70 metros, sorprendió a Kevin Mier con un disparo lejano que terminó en gol tras un error del arquero colombiano. Así, Querétaro se fue al descanso con ventaja 1-2.

SEGUNDO TIEMPO CON EXPULSIONES Y EL EMPATE

En el segundo tiempo se dieron los ajustes. El juego se tensó al minuto 62, cuando Jhojan Julio fue expulsado tras una dura entrada sobre Willer Ditta. Cruz Azul intentó aprovechar la superioridad numérica, pero la ventaja duró poco: al 75´, Luka Romero vio la roja por una entrada imprudente, tras revisión en el VAR.

Cuando todo parecía perdido para los locales, Gabriel "El Toro" Fernández apareció al minuto 83 para empujar un centro raso desde la izquierda y marcar el 2-2 definitivo. Con este tanto, suma cuatro goles en el torneo.

CRUZ AZUL SIGUE LÍDER E INVICTO

Con este resultado, Cruz Azul mantiene el liderato e invicto en el torneo, aunque dejó escapar la oportunidad de sumar tres puntos en casa. Por su parte, Querétaro mostró carácter y continúa sumando en su lucha por escalar posiciones.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Argentina jugará contra la Selección Mexicana previo al Mundial: ¿participará Messi?
Deportes

Argentina jugará contra la Selección Mexicana previo al Mundial: ¿participará Messi?

Septiembre 24, 2025

Este encuentro se convierte en una importante prueba para el Tricolor, enfrentando a uno de sus rivales históricos más difíciles

Yaquis de Obregón anuncia patrocinador de lujo
Deportes

Yaquis de Obregón anuncia patrocinador de lujo

Septiembre 24, 2025

La escuadra local lo dio a conocer en conferencia de prensa; Sergio Omar Gastélum será manager interino

LMP: Arranca la gira de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico por Estados Unidos
Deportes

LMP: Arranca la gira de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico por Estados Unidos

Septiembre 24, 2025

Yaquis, Naranjeros y Algodoneros vuelven al país vecino para llevar el beisbol mexicano a los paisanos en USA.