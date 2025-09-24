Cruz Azul rescata empate ante Querétaro y mantiene su invicto en el Apertura 2025

Cruz Azul sufrió más de lo esperado pero logró empatar 2-2 ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025.

A pesar de tener un inicio que les dio confianza, los jugadores celestes fue sorprendidos por unos Gallos que mostraron gran intensidad y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos.

ASÍ COMENZÓ EL PARTIDO

El marcador se abrió al minuto 14 gracias a una excelente combinación celeste cuando Charly Rodríguez tocó para Luka Romero, quien asistió de primera a Paradela. El argentino definió con zurda al rincón para el 1-0.

¡GOOOOLAZO! Paradela se luce y abre el marcador para Cruz Azul ante Querétaro ? #LigaMX pic.twitter.com/OHWwuPbk4x — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

La respuesta de Querétaro fue rápida. Al 20´, tras un tiro de esquina cobrado por Jhojan Julio y peinado por Carcelén, Homenchenko apareció en segunda jugada para igualar el encuentro 1-1.

La sorpresa llegó al 35´, cuando el propio Homenchenko recuperó el balón en su campo, avanzó unos metros y, desde aproximadamente 70 metros, sorprendió a Kevin Mier con un disparo lejano que terminó en gol tras un error del arquero colombiano. Así, Querétaro se fue al descanso con ventaja 1-2.

SEGUNDO TIEMPO CON EXPULSIONES Y EL EMPATE

En el segundo tiempo se dieron los ajustes. El juego se tensó al minuto 62, cuando Jhojan Julio fue expulsado tras una dura entrada sobre Willer Ditta. Cruz Azul intentó aprovechar la superioridad numérica, pero la ventaja duró poco: al 75´, Luka Romero vio la roja por una entrada imprudente, tras revisión en el VAR.

Cuando todo parecía perdido para los locales, Gabriel "El Toro" Fernández apareció al minuto 83 para empujar un centro raso desde la izquierda y marcar el 2-2 definitivo. Con este tanto, suma cuatro goles en el torneo.

CRUZ AZUL SIGUE LÍDER E INVICTO

Con este resultado, Cruz Azul mantiene el liderato e invicto en el torneo, aunque dejó escapar la oportunidad de sumar tres puntos en casa. Por su parte, Querétaro mostró carácter y continúa sumando en su lucha por escalar posiciones.