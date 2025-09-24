  • 24° C
Deportes

LMP: Arranca la gira de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico por Estados Unidos

Yaquis, Naranjeros y Algodoneros vuelven al país vecino para llevar el beisbol mexicano a los paisanos en USA.

Sep. 24, 2025
Yaquis jugará su primer partido de pretemporada ante Tucson el 26 de septiembre.
Desde el inicio del mes de septiembre, los equipos de la LMP volvieron a la actividad beisbolera. Jugadores y entrenadores retomaron los entrenamientos de pretemporada rumbo a la temporada 2025-2026.

NAYARIT Y TUCSON DEBUTARÁN EN LA MEXICAN BASEBALL FIESTA


Los nuevos equipos que tomaron las plazas de Monterrey y Navojoa verán actividad en la próxima fiesta del beisbol en Arizona. Los Jaguares llegan como un equipo competitivo; recientemente se supo que Randy Arozarena se incorporaría a los Jaguares.

Tucson también debuta como equipo de la LMP. Los de Arizona tendrán sus duelos de pretemporada en la Mexican Baseball Fiesta. En su lista de refuerzos destaca Bobby Bradley Jr., dejando en claro que no solo viene a llenar un cupo, sino a conseguir su primera estrella lo más pronto posible.

YAQUIS Y NARANJEROS PRESENTES

Los equipos de Sonora ya viajan a Arizona para su gira de pretemporada. Los Yaquis tuvieron varios refuerzos de lujo, mientras que Naranjeros se reforzó para buscar revancha de lo sucedido en la temporada pasada.

Fernando Domínguez
