Argentina jugará contra la Selección Mexicana previo al Mundial: ¿participará Messi?

La Selección Nacional de México se enfrentará a Argentina en un esperado amistoso previo al Mundial 2026, en un partido que se disputará en territorio estadounidense.

Este encuentro se convierte en una importante prueba para el Tricolor, enfrentando a uno de sus rivales históricos más difíciles de cara a la Copa del Mundo.

¿PARTICIPARÁ MESSI?

La noticia fue confirmada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), quien reveló que el enfrentamiento se llevará a cabo antes de la competencia, a solo unos días del inicio del Mundial.

Aunque la participación de Lionel Messi aún no ha sido confirmada, el partido será crucial en la preparación de ambos equipos para la cita mundialista.

Tapia destacó la relevancia de enfrentarse a México como parte de la última fase de preparación. "México siempre ofrece partidos de alto nivel, y este será un gran desafío a solo dos semanas del inicio del Mundial", comentó en entrevista con el medio argentino Olé.

El encuentro se jugará en Estados Unidos, aunque aún falta definir el estadio. A pesar de las dificultades económicas que complicaron la negociación inicial, el partido contra Argentina se concreta como un hito clave en la ruta hacia el Mundial 2026.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ MÉXICO VS ARGENTINA?

El partido se disputará en marzo de 2026, como parte de los amistosos previos al torneo, con otro rival fuerte, Honduras, también confirmado en la agenda de preparación.