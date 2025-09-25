  • 24° C
La era Benjamín Gil en Jalisco

El expelotero tijuanense ha puesto su nombre con letras de oro con los Charros de Jalisco

Sep. 25, 2025
Un proyecto de grandeza dirigido por Benjamin Gil.

Benjamín Gil ha llevado a los jaliscienses a la final de los dos torneos de beisbol más importantes del país.

TEMPORADA DEBUT

Benjamín llegó con los Charros de Jalisco en la temporada 2023-2024, donde logró clasificar a los playoffs, aunque fueron eliminados. Sin embargo, ahí comenzaría una era de dominio para los jaliscienses.

TEMPORADA GANADORA

En la temporada 2024-2025, los Charros de Jalisco se coronaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Los dirigidos por Benjamín Gil tuvieron una temporada de ensueño, venciendo en la final a los Tomateros de Culiacán.

imagen-cuerpo

CHARROS EN LMB

Después de ganar la LMP y disputar la Serie del Caribe, los Charros pusieron la mira en la Liga Mexicana de Beisbol. El objetivo era claro: ser monarcas de ambas ligas, con un bicampeonato en el mismo año y un triplete para la institución, ya que el equipo femenil de los Charros también se había coronado campeón.

imagen-cuerpo

DIABLOS, CAMPEON DE LMB

Los Charros lograron ser campeones de la Zona Norte. Los jaliscienses soñaban con hacer historia, pero no esperaban toparse con unos Diablos que buscaban el bicampeonato. El equipo capitalino barrió a los Charros en una serie que terminó 4-0, acabando así con el sueño jaliscienses del bicampeonato nacional.

imagen-cuerpo

Los Charros de Jalisco defenderán su título en la temporada 2025-2026, y el proyecto de Benjamín Gil continúa con la institución jalisciense que le ha traído demasiadas alegrias a la afición de los Charros.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
