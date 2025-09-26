  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis comienza su pretemporada en Estados Unidos

La tribu disputará sus juegos de preparación en la Mexican Baseball Fiesta

Sep. 26, 2025
Yaquis busca de llegar de la mejor forma a la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacifico.
Yaquis busca de llegar de la mejor forma a la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacifico.

Los Yaquis de Ciudad Obregón tendrán nueve juegos de pretemporada en Arizona, donde enfrentarán a equipos de la misma Liga.

PRETEMPORADA EN EE. UU.

Yaquis no pudo disputar su juego de preparación ante Hermosillo en Nogales, Arizona, debido a temas climatológicos que obligaron a suspender el encuentro. Sin embargo, este viernes tendrán su primer compromiso de la MBF ante el nuevo equipo de Tucson, aunque también tendrán actividad en los próximos días ante Algodoneros y Hermosillo.

imagen-cuerpo

PRETEMPORADA EN MÉXICO

Del 8 al 12 de octubre, Yaquis y Naranjeros disputarán juegos de preparación, donde dos partidos se jugarán en Hermosillo y otros dos en Obregón, esto con fines logísticos de cara a la pretemporada 2025-2026.

ANÍBAL CERVANTES SE SUMA A LA TRIBU

El serpentinero Aníbal Cervantes llega a los Yaquis de Obregón.El sonorense, proveniente de los Naranjeros de Hermosillo, arriba como parte de un intercambio: Hermosillo obtendrá los servicios de Edson García, concretando así un traspaso entre los máximos rivales del estado de Sonora.

imagen-cuerpo
Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
México, anfitrión de la Copa del Mundo por tercera vez
Deportes

México, anfitrión de la Copa del Mundo por tercera vez

Septiembre 26, 2025

39 años después México recibirá la mayor fiesta del futbol en el mundo

Futbolistas naturalizados que han jugado en la Selección Mexicana
Deportes

Futbolistas naturalizados que han jugado en la Selección Mexicana

Septiembre 25, 2025

A lo largo de los años, jugadores extranjeros se han naturalizado mexicanos para poder representar al Tri

La era Benjamín Gil en Jalisco
Deportes

La era Benjamín Gil en Jalisco

Septiembre 25, 2025

El expelotero tijuanense ha puesto su nombre con letras de oro con los Charros de Jalisco