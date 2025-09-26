Yaquis comienza su pretemporada en Estados Unidos

Los Yaquis de Ciudad Obregón tendrán nueve juegos de pretemporada en Arizona, donde enfrentarán a equipos de la misma Liga.

PRETEMPORADA EN EE. UU.

Yaquis no pudo disputar su juego de preparación ante Hermosillo en Nogales, Arizona, debido a temas climatológicos que obligaron a suspender el encuentro. Sin embargo, este viernes tendrán su primer compromiso de la MBF ante el nuevo equipo de Tucson, aunque también tendrán actividad en los próximos días ante Algodoneros y Hermosillo.

PRETEMPORADA EN MÉXICO

Del 8 al 12 de octubre, Yaquis y Naranjeros disputarán juegos de preparación, donde dos partidos se jugarán en Hermosillo y otros dos en Obregón, esto con fines logísticos de cara a la pretemporada 2025-2026.

ANÍBAL CERVANTES SE SUMA A LA TRIBU

El serpentinero Aníbal Cervantes llega a los Yaquis de Obregón.El sonorense, proveniente de los Naranjeros de Hermosillo, arriba como parte de un intercambio: Hermosillo obtendrá los servicios de Edson García, concretando así un traspaso entre los máximos rivales del estado de Sonora.