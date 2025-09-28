Isaac del Toro se coloca en el top 10 del mundo en ciclismo de ruta y hace historia

Este domingo 28 de septiembre, Isaac del Toro ha hecho historia en el plano internacional, pues quedó séptimo en el Mundial de Ciclismo 2025, convirtiéndose en el primer mexicano en quedar en el top 10 de este importante evento deportivo.

La justa se desarrolló en Kigali, Ruanda, donde Del Toro, de 21 años de edad, demostró que tiene enorme potencial para llegar a lo más alto, algo que no se veía desde los tiempos del también pedalista Raúl Alcalá, quien llegó fue el primer nacional en ganar etapa en el Tour de Francia en toda la historia de la justa y que en el Mundial de Ciclismo de su tiempo quedó en el sitio 12.

Al término de la carrera, el bajacaliforniano registró 267.5 kilómetros, mismos que recorrió en un tiempo de 6 horas con 28 minutos y 7 segundos, 3 minutos atrás el monarca de la competencia, el esloveno Tadej Pogacar.

Es importante mencionar que por 30 kilómetros, el mexicano encabezó la competencia; sin embargo, a 66 kilómetros de llegar a la meta, Pogacar saltó al primer puesto, con el que acabó la competencia.

El podio fue ocupado por los tres primeros lugares el esloveno Tadej Pogacar (6h 21m 20s), el belga Remco Evenepoel (6:22:48) y el irlandés Ben Healy (6:23:36).

Al término de la justa, durante una entrevista, el campeón de Mundial de Ciclismo 2025 destacó que dentro del recorrido Isaac del Toro sufrió de problemas estomacales, lo que le llevó a bajar la intensidad.