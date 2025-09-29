“Canelo” Álvarez pisará el quirófano; su regreso al cuadrilátero se retrasa

A unas semanas de haber perdido sus cuatro campeonatos mundiales en el peso Supermediano ante Terence Crawford, el 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez será intervenido quirúrgicamente, por lo que pausará su carrera.

De acuerdo con la información, el jalisciense se someterá a la operación de un codo, lo que retrasará su regreso a los cuadriláteros, pues todo apunta a una larga recuperación.

Al parecer se trata de una vieja lesión que pudo haber provocado molestias durante su último combate, por lo que decidió pisar el quirófano, para evitar complicaciones y asegurar un buen regreso a los encordados.

Se pensaba que “Canelo” regresaría a las peleas en 2026, en una contienda en Arabia Saudita, pero la operación era necesaria, lo que aplazaría sus planes, sin una fecha precisa para su pelea contra Riyadh Season, la cual está bajo contrato.

Luego de la intervención quirúrgica, se prevé que Saúl regrese al boxeo entre abril y septiembre del año entrante, con el fin de rehabilitarse plenamente y estar en condiciones de enfrentar sus peleas venideras en el pugilismo de paga.