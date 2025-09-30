James Rodríguez no continuará con León la próxima temporada

El cafetalero estaría viviendo sus últimos momentos como jugador del León, ya que varios medios confirman que la estancia de James Rodríguez está a punto de llegar a su fin.

NACHO AMBRIZ PIDE SU SALIDA

El técnico del León, Ignacio Ambriz, no solicitará la renovación del jugador, ya que su rendimiento no ha sido el esperado. Desde que el club fue excluido del Mundial de Clubes, a James se le ha notado una notable baja de nivel.

JAMES, SIN INTERÉS EN LEÓN

Tras llegar con la mira puesta en disputar el Mundial de Clubes, la eliminación del León por temas de multipropiedad entre Grupo Pachuca y la FIFA cambió totalmente el panorama.

El principal motivo por el que James firmó con el club se vino abajo, y desde entonces el jugador no ha mostrado interés en continuar en la Liga MX.

James Rodríguez acumula dos goles y seis asistencias en 17 partidos con los Panzas Verdes del León, cifras que muchos consideran bajas para una estrella que llegó con la intención de poner al equipo a competir en lo más alto del campeonato.