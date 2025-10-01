México rescata el empate ante España

Se jugó la fecha 2 de la Copa del Mundo Sub-20, donde México enfrentó a España, dos selecciones con gran talento juvenil.

MÉXICO ANOTÓ EL PRIMER GOL DEL JUEGO

El jugador de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, adelantó al cuadro tricolor, pero 10 minutos después Pablo García marcó el empate para los españoles. Así se fueron al descanso con el marcador 1-1.

GILBERTO MORA PONE EL EMPATE

En la segunda mitad, México cometió una falta que terminó en penal a favor de los españoles. El jugador salido de La Masía, Iker Bravo, no desaprovechó la oportunidad y adelantó a la Furia Roja. Lo que no se esperaba era que México reaccionara: tres minutos antes del final, Busto metió un centro al área que Gilberto Mora remató de volea para igualar las acciones y colocar al Tricolor en la segunda posición momentánea del Grupo C.

México jugará su último partido de fase de grupos ante Marruecos el sábado 4 de octubre, donde buscará clasificar a la fase final de la Copa del Mundo Sub-20.